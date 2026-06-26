مواعيد مباريات الجمعة وفجر السبت.. قناة مفتوحة تنقل موقعتي مصر والسعودية الحاسمتين

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 10:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - إبراهيم حسن

يوم الحسم في ثلاث مجموعات جديدة بـ كأس العالم 2026 وعلى رأسهم مجموعة الفراعنة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة وفجر السبت، والقنوات الناقلة.

يلعب منتخب مصر مباراته الثالثة في دور المجموعات من كأس العالم 2026 ضد إيران.

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ويلعب الفراعنة ضد الفريق الفارسي في الساعة السادسة صباح يوم السبت. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بتعليق المعلق علي محمد علي.

المباراة ستكون منقولة كذلك عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، والتي دشنتها شبكة قنوات بي إن سبورتس مع بداية كأس العالم وخصيصا لنقل 48 مباراة بدون تشفير عبر تردد 12245 – عمودي ومعدل تصحيح خطأ 2/3.

في نفس التوقيت، يلعب منتخب بلجيكا ضد نيوزيلندا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 وبتعليق عبد الله الغامدي.

وتبدأ مباريات الجمعة في العاشرة مساء بمباراتي المجموعة التاسعة. إذ يلعب المنتخب العراقي ضد منتخب السنغال عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بتعليق خليل البلوشي.

وفي نفس التوقيت، يلعب منتخبا فرنسا والنرويج عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بتعليق أحمد البلوشي.

وفي الثالثة فجر السبت، تلعب مباراتي المجموعة الثامنة، إذ تلعب السعودية مع كاب فيردي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 3 بتعليق علي سعيد الكعبي.

المباراة ستكون منقولة كذلك عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، والتي دشنتها شبكة قنوات بي إن سبورتس مع بداية كأس العالم وخصيصا لنقل 48 مباراة بدون تشفير عبر تردد 12245 – عمودي ومعدل تصحيح خطأ 2/3.

من جانب آخر، تلعب إسبانيا مع أوروجواي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 4 بتعليق حفيظ دراجي.

لمتابعة مواعيد وملاعب وحكام كل المباريات والقنوات الناقلة من هنا.

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