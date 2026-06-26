كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: سنكون أذكياء أمام فرنسا.. والضغط هنا مختلف

أكد ستاله سولباكن مدرب منتخب النرويج أنه سيجري تعديلات على تشكيل فريقه أمام فرنسا في ختام دور المجموعات بكأس العالم، بسبب الضغط البدني والذهني على اللاعبين.

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة فرنسا فجر السبت ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة التاسعة.

وقال سولباكن في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة، لكن الأهم هو دور الـ32".

وأضاف "لا نعرف عدد المباريات التي سنخوضها، لكن من المؤكد أننا سنحتاج إلى جاهزية بدنية وذهنية كاملة في الدور المقبل".

وواصل "قد نلعب وقتا إضافيا أو نلجأ لركلات الترجيح، لذلك يجب أن نكون مستعدين".

وأوضح "البعض يقول إن اللاعبين معتادون على اللعب كل ثلاثة أيام، لكن الضغط هنا مختلف، الأمر يشبه قدر ضغط".

وأشار إلى أن عددا من لاعبيه عانوا من شد عضلي خلال الفوز على السنغال بنتيجة 3-2، بسبب الرطوبة المرتفعة وعدم حصول بعضهم على الترطيب الكافي.

وشدد "يجب أن نكون أذكى في التعامل مع البطولة، وليس أكثر طمعا".

وتابع "نحن سعداء بحصد 6 نقاط، ويمكننا التعلم من فرنسا التي اعتادت على هذه المواقف".

وعن الصراع التهديفي، اختتم سولباكن تصريحاته "إرلينج هالاند ليس مهتما بلقب الهداف، هو لاعب جماعي ويسعد بتسجيل زملائه ويضع مصلحة الفريق أولا".

ويتصدر منتخب النرويج ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتاج منتخب فرنسا إلى التعادل لضمان الصدارة بفارق الأهداف.

ومن المنتظر أن يغيب ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن المباراة بسبب سفره لحضور جنازة والدته.