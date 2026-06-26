كأس العالم – مدرب الإكوادور: لا نشعر بأننا في الجحيم أو الجنة.. نحن على الأرض

أبدى سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور سعادته بتخطي عقبة دور المجموعات من كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب الإكوادور بنتيجة 2-1 على ألمانيا ما خطف للفريق المُلقب بـ "التري" بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 رغم احتلال المركز الثالث.

وقال بيكاسيسي في المؤتمر الصحفي: "جئنا لنقدم أفضل أداء لنا في كأس العالم. يمكن اعتبار هذا الفوز الأفضل في تاريخ مشاركاتنا في كأس العالم".

وأضاف "لم يسبق للإكوادور أن تجاوزت المباراة الرابعة في كأس العالم. سيكون هذا إنجازا استثنائيا. سنعمل جاهدين لتحقيقه. هذا الفريق يستحق هذا الفوز، وهذا الشعب يستحقه. لهذا السبب علينا الاحتفال".

وتأهل منتخب الإكوادور في 2006 إلى كأس العالم إلى دور الـ 16 وتوقف مشواره أمام إنجلترا آنذاك في أفضل إنجاز لهم بكأس العالم.

وسيخوض منتخب الإكوادور مباراة رابعة في 2026 لم يتحدد فيها منافسه بعد وربما تكون مفتاحا لخوض مباراة خامسة في كأس العالم.

وأكمل "نحن ملتزمون بشدة بالفكرة التي نعمل عليها، ونتنافس من أجلها، ونُكرّس أنفسنا لها. لدينا 26 مقاتلا. سنلعب كل مباراة كما لو كانت الأخيرة لنا".

وأردف "لم نشعر قط بأننا في جحيم، ولا نشعر الآن بأننا في جنة. نحن على الأرض. سنشعر ونفكر كما نشاء. وهذا هو العمل الذي نقوم به: التفكير الجيد والشعور الجيد".

وشدد "إذا رأيت لاعبا لا يبذل قصارى جهده، فسأكون أول من يقول: هذا ليس جيدا. لكن دعونا نتابع مشوارنا. كنا أفضل مما كنا من 2022".

وأتم "لنواصل التقدم والنمو، ولكن بحذر. إذا لم نؤمن بأنفسنا، فمن سيؤمن بنا؟ أحاول أن أوحد الفريق، وأبني، وأفكر، وأشعر بالرضا. لكنني أعلم أنه في كرة القدم يجب أن تتقبل الفوز والخسارة".

video:1

وضمن منتخب الإكوادور تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتسبب فوز الإكوادور في تأجيل تأهل 7 منتخبات مبكرا إلى دور الـ 32، هم، هولندا - اليابان - مصر - إسبانيا - البرتغال - غانا - إنجلترا، كانت تنتظر فوز ألمانيا من أجل حسم التأهل مبكرًا.

وسيلاقي منتخب الإكوادور أول المجموعة الـ 12، التي تضم إنجلترا وغانا وكرواتيا.

وتعد تلك أول مرة في التاريخ يخسر فيها منتخب ألمانيا أمام منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

كما كسر منتخب الإكوادور العقدة الأوروبية، بعد 5 مباريات لم يحقق خلالهم الفوز أمام منافسه الأوروبي 3 خسائر، وتعادلين.

إجمالا لعب منتخب الإكوادور 9 مباريات أمام فرق أوروبية بعد مواجهة اليوم، 3 فوز، وتعادلين، و4 خسائر.

وفي مشاركته الرابعة، نجح منتخب الإكوادور في التأهل للدور الثاني، للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لمنتخب الإكوادور تجاوز دور المجموعات في نسخة 2006، قبل وداع البطولة من دور الـ 16 أمام إنجلترا، في أفضل إنجاز.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.