كأس العالم - دي لا فوينتي: تعلمنا من تعادل كاب فيردي ونلعب للفوز أمام أوروجواي

أكد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن فريقه استفاد من التعادل السلبي أمام كاب فيردي، قبل مواجهة أوروجواي في كأس العالم.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة أوروجواي يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "التعادل أمام كاب فيردي جعلنا أفضل، وساعدنا على تقديم أداء قوي أمام السعودية".

وأضاف "نحن نلعب دائما من أجل الفوز، ولا أفكر في التعادل".

وواصل "ثقة اللاعبين كبيرة، لكنها دائما مصحوبة بالاحترام والتواضع تجاه المنافسين".

وتابع "منتخب أوروجواي بقيادة مارسيلو بييلسا فريق قوي بدنيا وتكتيكيا، مؤكدا أن مواجهته تمثل شرفا له.

وأشاد بلامين يامال قائلا: "هو موهبة مميزة ويمكن أن يصبح عبقريا".

كما أثنى على ميكيل أويارزابال، مشيرا إلى ذكائه في اللعب وقدرته على التطور المستمر.

واختتم دي لا فوينتي تصريحاته "قد نمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة، وسيتم حسم التشكيل النهائي بعد المران الأخير".

وفازت إسبانيا على السعودية بأربعة أهداف دون رد على ملعب مرسيدس بنز في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.