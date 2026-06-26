كأس العالم - فاي: تصريحات شفاينشتايجر؟ يمكننا أن نصفها بالعنصرية

وصف إيمريس فاي مدرب كوت ديفوار ما قاله باستيان شفاينشتايجر بالعنصري بعد التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وسبق أن صرّح اللاعب الدولي الألماني أن الأفيال "يشبه إلى حد ما كرة القدم الإفريقية" و"ليس مقيدا بالتكتيكات".

وقال فاي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة كوراساو التي ضمنت التأهل لدور الـ32: "أعتقد أن الأمر محزن، كان شفاينشتايجر لاعبا ممتازا؛ لطالما أعجبت به كلاعب وسط وبطريقة فهمه لكرة القدم. عندما سمعت تصريحاته، شعرت بخيبة أمل تجاهه".

وتابع "من الغريب أن يتحدث بهذه الطريقة. يمكننا أن نصفه بالعنصرية، لو كنا نسمي الأشياء بمسمياتها".

وأردف "لا أتفق معه، ولكن ليس لدي حل آخر سوى التعامل مع الأمور كما هي. كل ما يمكنني إثباته هو أن الفرق الإفريقية على أرض الملعب لا تعتمد على القوة البدنية فقط، بل على المهارات الفنية والتكتيكية أيضا".

وأتم "لا يسعني إلا أن آمل أن يكون هذا تصريحا غير موفق، وليس شيئا يدور في ذهنه. إذا كان هذا ما يعتقده، فله الحرية في ذلك".

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وسبق أن تحدث شفاينشتايجر قبل مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار عن خطة فاي قائلا خلال تحليل عبر قناة ARD الألمانية: "يجمع أسلوبه بين كرة القدم الإفريقية والأسلوب غير التقليدي والجرأة، وربما لا يتقيد كثيرا بالتكتيكات. يجب أن نكون مستعدين لأن يكون غير متوقع".

ورفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول خلال فقرة تحليلية التعليق على تصريحات باستيان.

وقلبت ألمانيا تأخرها في الشوط الثاني أمام كوت ديفوار لفوز بفضل ثنائية دينيز أونداف.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ 16 متصدرا للترتيب برصيد 6 نقاط متفوقا على كوت ديفوار بفارق المواجهات المباشرة.

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