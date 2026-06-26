كأس العالم - مؤتمر بييلسا: نواجه إسبانيا كأنها نهائي ويامال مصدر الخطورة

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 09:34

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا - مدرب أوروجواي

شدد مارسيلو بييلسا مدرب منتخب أوروجواي أن فريقه سيتعامل مع مواجهة إسبانيا كأنها مباراة نهائية من أجل حسم التأهل لدور الـ32 بكأس العالم.

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة إسبانيا فجر السبت ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال بييلسا في المؤتمر الصحفي: "نتعامل مع مباراة إسبانيا كأنها نهائي، لأننا نحتاج للفوز لحسم التأهل".

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم – فوزينيا يحرس مرمى كاب فيردي.. وفالفيردي يقود أوروجواي كأس العالم: مندش: مباراة أوروجواي أصبحت من الماضي.. وتركيزنا على إسبانيا وكاب فيردي كأس العالم - فوزينيا يتلقى دعما استثنائيا.. ووالدته تحضر مباراة أوروجواي بعد أزمة التأشيرة كأس العالم - العويس يكشف سر تألقه أمام أوروجواي

وأضاف "لن نغفل أي تفصيلة، وعلينا اللعب بحيوية وفرض أسلوبنا مع تقليل استحواذ إسبانيا".

وواصل "لن نتراجع للدفاع فقط، أحد أفضل طرق الدفاع هو تقليل وقت امتلاك المنافس للكرة".

وتابع "إسبانيا تقدم كرة قدم مميزة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، وهو ما يعني صعوبة المواجهة".

وشدد "لامين يامال لاعب قادر على حسم المباريات، ويجب الحد من خطورته".

واختتم مدرب أوروجواي تصريحاته "هو لاعب مؤثر وحاسم، وهذا ليس أمرا جديدا".

ويحتل منتخب أوروجواي موقفا صعبا بعد تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، ليصبح الفوز ضروريا من أجل ضمان التأهل دون انتظار نتائج أخرى.

كأس العالم أوروجواي بييلسا
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: سنكون أذكياء أمام فرنسا.. والضغط هنا مختلف كأس العالم – مدرب الإكوادور: لا نشعر بأننا في الجحيم أو الجنة.. نحن على الأرض كأس العالم - دي لا فوينتي: تعلمنا من تعادل كاب فيردي ونلعب للفوز أمام أوروجواي كأس العالم - فاي: تصريحات شفاينشتايجر؟ يمكننا أن نصفها بالعنصرية كأس العالم - محمود صابر: أشعر بالفخر للتواجد في قائمة منتخب مصر كأس العالم - ياسر إبراهيم: أتمنى عودة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد سريعا كأس العالم - جوستافو جوميز: أعتقد أننا تأهلنا بالتعادل أمام أستراليا كأس العالم - مروان عطية: الهدف من لقاء إيران هو الفوز
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: سنكون أذكياء أمام فرنسا.. والضغط هنا مختلف 26 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – مدرب الإكوادور: لا نشعر بأننا في الجحيم أو الجنة.. نحن على الأرض 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - دي لا فوينتي: تعلمنا من تعادل كاب فيردي ونلعب للفوز أمام أوروجواي 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - فاي: تصريحات شفاينشتايجر؟ يمكننا أن نصفها بالعنصرية 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بييلسا: نواجه إسبانيا كأنها نهائي ويامال مصدر الخطورة 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمود صابر: أشعر بالفخر للتواجد في قائمة منتخب مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - ياسر إبراهيم: أتمنى عودة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد سريعا ساعة | في المونديال
كأس العالم - جوستافو جوميز: أعتقد أننا تأهلنا بالتعادل أمام أستراليا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531921/كأس-العالم-مؤتمر-بييلسا-نواجه-إسبانيا-كأنها-نهائي-ويامال-مصدر-الخطورة