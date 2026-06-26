كأس العالم - مؤتمر بييلسا: نواجه إسبانيا كأنها نهائي ويامال مصدر الخطورة

شدد مارسيلو بييلسا مدرب منتخب أوروجواي أن فريقه سيتعامل مع مواجهة إسبانيا كأنها مباراة نهائية من أجل حسم التأهل لدور الـ32 بكأس العالم.

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة إسبانيا فجر السبت ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال بييلسا في المؤتمر الصحفي: "نتعامل مع مباراة إسبانيا كأنها نهائي، لأننا نحتاج للفوز لحسم التأهل".

وأضاف "لن نغفل أي تفصيلة، وعلينا اللعب بحيوية وفرض أسلوبنا مع تقليل استحواذ إسبانيا".

وواصل "لن نتراجع للدفاع فقط، أحد أفضل طرق الدفاع هو تقليل وقت امتلاك المنافس للكرة".

وتابع "إسبانيا تقدم كرة قدم مميزة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، وهو ما يعني صعوبة المواجهة".

وشدد "لامين يامال لاعب قادر على حسم المباريات، ويجب الحد من خطورته".

واختتم مدرب أوروجواي تصريحاته "هو لاعب مؤثر وحاسم، وهذا ليس أمرا جديدا".

ويحتل منتخب أوروجواي موقفا صعبا بعد تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، ليصبح الفوز ضروريا من أجل ضمان التأهل دون انتظار نتائج أخرى.