كأس العالم - محمود صابر: أشعر بالفخر للتواجد في قائمة منتخب مصر

أبدى محمود صابر لاعب منتخب مصر فخره بالتواجد قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة من صباح غدا السبت في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وقال صابر للصحفيين: "أشعر بالفخر للتواجد في قائمة كأس العالم، وأشكر حسام حسن على ثقته بي".

وأضاف "حسام حسن يحرص دائما على تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا، حتى يكون الجميع على أتم الاستعداد للمشاركة والظهور بأفضل شكل في أي وقت يحتاجه الفريق خلاله".

وأتم "هدفنا واحد أمام إيران وهو تحقيق الفوز، وجميع اللاعبين لديهم إصرار على إسعاد الجماهير المصرية".

أعرب محمود صابر لاعب منتخب مصر، عن شعوره بالفخر للتواجد بقائمة الفراعنة خلال بطولة كأس العالم 2026، موجهًا الشكر إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني للفراعنة على منحه هذه الفرصة. أضاف أن الكابتن حسام حسن يحرص دائمًا على تجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا وذهنيًا، حتى يكون الجميع… pic.twitter.com/Kk7QnDGJkj — EFA.eg (@EFA) June 26, 2026

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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