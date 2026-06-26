كأس العالم - ياسر إبراهيم: أتمنى عودة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد سريعا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 09:14

كتب : FilGoal

بن أولد لاعب وياسر إبراهيم - مصر ضد نيوزيلندا

يأمل ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر تعافي الثنائي المصاب وعودته سريعا لاستكمال المشوار في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة من صباح غدا السبت في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وقال ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر للصحفيين: "لا يوجد فارق بين الأساسي والاحتياطي في صفوف منتخب مصر، وهدف الجميع في كأس العالم، وهو الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

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وأضاف "أتمنى عودة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد سريعا، وأثق في أن لاعب يشارك سيقدم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير".

وأتم "حسام حسن يختار الطريقة الأنسب في كل مباراة حسب إمكانيات المنافس، والجميع سيقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز في أي مباراة".

وأثبتت الأشعة إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا.

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه وسيعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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