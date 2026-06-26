كأس العالم - جوستافو جوميز: أعتقد أننا تأهلنا بالتعادل أمام أستراليا

يؤمن جوستافو جوميز قائد منتخب باراجواي أن فريقه قد حسم التأهل بعد التعادل أمام أستراليا.

جوستافو جوميز النادي : بالميراس باراجواي

وفي مباراة أشبه بالودية لكن داخل منافسات كأس العالم، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة باراجواي ضد أستراليا.

ولم يحسم منتخب باراجواي تأهله بشكل رسمي لكنه بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل بعد التعادل مع أستراليا.

وقال جوستافو جوميز عبر موقع فيفا: "كانت مباراة متكافئة وقوية بدنيا، عانينا في الشوط الأول، ولم نتمكن من فرض أسلوب لعبنا".

وتابع "أجرينا بعض التعديلات بين الشوطين، وكان الشوط الثاني أفضل بالنسبة لنا".

واختتم جوميز تصريحاته "الأهم أننا حصدنا نقطة، وأعتقد أن هذه النتيجة ضمنت لنا التأهل وهو هدفنا الأساسي".

وكان التعادل لمصلحة المنتخبين إذ حسمت أستراليا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن باراجواي.

وتواجد منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط لكن بفارق أهداف (2-) ليتفوق على منتخبين من أصحاب المركز الثالث في باقي المجموعات.

حقق منتخب أستراليا التأهل لما بعد دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وكانت أفضل مراكز أستراليا في كأس العالم هي الوصول لثمن النهائي عندما كانت المشاركة من 32 منتخبا.

ويلعب منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي.

بينما إذا تأكد تأهل منتخب باراجواي بشكل رسمي إلى دور الـ 32 يصبح التأهل للمرة الخامسة لما بعد دور المجموعات.

وكانت أفضل نتائج باراجواي في كأس العالم في المشاركة الأخيرة بعد الوصول لربع نهائي نسخة 2010.

وينتظر منتخب أستراليا المتأهل كوصيف للمجموعة السابعة التي تضم كل من مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

أما باراجواي ففي حال تأهل المنتخب بشكل رسمي يلعب أمام أول المجموعة التاسعة بين فرنسا والنرويج أو المجموعة 11 بين كولومبيا والبرتغال.

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