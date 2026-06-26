كأس العالم - مروان عطية: الهدف من لقاء إيران هو الفوز

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 09:09

كتب : FilGoal

مروان عطية مع منتخب مصر ضد بلجيكا تصوير: محمد جمال تاج الدين

شدد مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر أن الهدف من مباراة إيران هو الفوز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة من صباح غدا السبت في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وقال مروان عطية لاعب منتخب مصر للصحفيين: "الكل يركز من أجل الفوز على إيران، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم".

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وأضاف "التعادل مع بلجيكا ثم الفوز على نيوزيلندا، منحا المنتخب دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة".

وأتم "الدعم الجماهيري يلعب دورا كبيرا في أداء اللاعبين على أرض الملعب".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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