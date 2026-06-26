كأس العالم - أيدن أونيل رجل مباراة أستراليا ضد باراجواي

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 08:58

كتب : FilGoal

أيدن أونيل - لاعب أستراليا

حصد أيدن أونيل لاعب وسط منتخب أستراليا جائزة رجل مباراة فريقه أمام باراجواي.

وفي مباراة أشبه بالودية لكن داخل منافسات كأس العالم، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة باراجواي ضد أستراليا.

ولمس أيدن أونيل الذي خاض المباراة كاملة الكرة 69 مرة وبلغت دقة تمريراته 45 من 54 بنسبة 83%.

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ونجح أونيل في الصراعات الأرضية بنسبة 60%.

وكان التعادل لمصلحة المنتخبين إذ حسمت أستراليا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن باراجواي.

وتواجد منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط لكن بفارق أهداف (2-) ليتفوق على منتخبين من أصحاب المركز الثالث في باقي المجموعات.

حقق منتخب أستراليا التأهل لما بعد دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وكانت أفضل مراكز أستراليا في كأس العالم هي الوصول لثمن النهائي عندما كانت المشاركة من 32 منتخبا.

ويلعب منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي.

بينما إذا تأكد تأهل منتخب باراجواي بشكل رسمي إلى دور الـ 32 يصبح التأهل للمرة الخامسة لما بعد دور المجموعات.

وكانت أفضل نتائج باراجواي في كأس العالم في المشاركة الأخيرة بعد الوصول لربع نهائي نسخة 2010.

وينتظر منتخب أستراليا المتأهل كوصيف للمجموعة السابعة التي تضم كل من مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

أما باراجواي ففي حال تأهل المنتخب بشكل رسمي يلعب أمام أول المجموعة التاسعة بين فرنسا والنرويج أو المجموعة 11 بين كولومبيا والبرتغال.

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كأس العالم أستراليا
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