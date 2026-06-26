كأس العالم - سجل مجددا.. براين بروبي رجل مباراة هولندا ضد تونس

فاز براين بروبي بجائزة رجل مباراة هولندا ضد تونس في الجولة الثالثة من المجموعة 5 لـ كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب هولندا على تونس بنتيجة 3-1 وضمن تصدر المجموعة وسيلتقي المغرب في دور الـ 32.

وسجل بروبي الهدف الثاني في المباراة للطواحين الهولندية ورفع رصيده التهديفي لـ 3 أهداف في نسخة 2026.

وسدد المهاجم مرتان منها هدف، كما مرر 3 تمريرات انتهت بتسديدة على شباك أيمن دحمان حارس نسور قرطاج.

ومرر 6 تمريرات صحيحة من أصل 7 خلال 77 دقائق شارك بها.

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سجل أهداف هولندا : إلياس السخيري (هدف عكسي)، وبريان بروبي، ويان بأول فان هيكي

فيما أحرز حازم مستوري هدف تونس الوحيد.

بهذه النتيجة تأهل منتخب هولندا لدور الـ32 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

كما تأهل منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والسويد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودع منتخب تونس كأس العالم بشكل رسمي بصفر من النقاط.

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