كأس العالم - سجل مجددا.. براين بروبي رجل مباراة هولندا ضد تونس

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 08:46

كتب : FilGoal

براين بروبي - هولندا

فاز براين بروبي بجائزة رجل مباراة هولندا ضد تونس في الجولة الثالثة من المجموعة 5 لـ كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب هولندا على تونس بنتيجة 3-1 وضمن تصدر المجموعة وسيلتقي المغرب في دور الـ 32.

وسجل بروبي الهدف الثاني في المباراة للطواحين الهولندية ورفع رصيده التهديفي لـ 3 أهداف في نسخة 2026.

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وسدد المهاجم مرتان منها هدف، كما مرر 3 تمريرات انتهت بتسديدة على شباك أيمن دحمان حارس نسور قرطاج.

ومرر 6 تمريرات صحيحة من أصل 7 خلال 77 دقائق شارك بها.

سجل أهداف هولندا : إلياس السخيري (هدف عكسي)، وبريان بروبي، ويان بأول فان هيكي

فيما أحرز حازم مستوري هدف تونس الوحيد.

بهذه النتيجة تأهل منتخب هولندا لدور الـ32 في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

كما تأهل منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والسويد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودع منتخب تونس كأس العالم بشكل رسمي بصفر من النقاط.

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براين بروبي كأس العالم تونس هولندا
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