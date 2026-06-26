كأس العالم - سجل من التسديدة الأولى.. جولر رجل مباراة تركيا ضد أمريكا

فاز أردا جولر بجائزة رجل مباراة تركيا ضد أمريكا في الجولة الثالثة من المجموعة 4 لـ كأس العالم 2024.

وحقق منتخب تركيا فوزا شرفيا بانتصار قاتل على أمريكا بنتيجة 3-2 لكنه ودع بتذيل ترتيب المجموعة.

وسجل جولر أول أهداف الأتراك في البطولة من التسديدة الأولى خلال اللقاء والتي جاءت في الدقيقة 10.

وبات جولر أصغر لاعب يسجل في تاريخ تركيا بكأس العالم على الإطلاق.

وأرسل صانع الألعاب 40 تمريرة صحيحة من 52، وأكمل 3 مراوغات صحيحة بنسبة 100% كما حصل على خطأين لصالحه.

وتفوق اللاعب الشاب في 10 صراعات ثنائية من أصل 15 مع لاعبي أمريكا.

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بعد 62 تسديدة في 180 دقيقة ضد أستراليا وباراجواي دون أي هدف وتوديع مبكر بشكل مخزي عكس التوقعات.

ابتسمت كرة القدم لتركيا قليلا وإن كانت بشكل متأخر.

وعلى عكس أول مباراتين، سدد منتخب تركيا 9 مرات فقط على مرمى أمريكا من بينها 4 بين القائمين والعارضة سكنت 3 منها الشباك.

ربما احتاج الأتراك لهدف كان أيهان القاتل في الدقيقة 90+8 لأن يكون في أي من المباراتين السابقتين لكن هذا لم يحدث فعودوا مبكرا.

في المقابل سدد لاعبو أمريكا 18 مرة منها 7 بين القائمين والعارضة وهدفين.

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