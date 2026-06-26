ابتسمت لـ تركيا

اختتم منتخب تركيا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز شرفي على أمريكا بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم لحساب الجولة الثالثة للمجموعة 4.

اللقاء الذي أقيم على ملعب سوفي ستيديوم بصافرة الجزائري مصطفى غربال شهد 5 أهداف.

سجل لتركيا كل من أردا جولر وأوركان كوكتشو وكان أيهان، فيما سجل لأمريكا كل من أوستون تروستي وجريج برتهالر.

الفوز أبقى تركيا في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط بعد خسارتين أمام أستراليا وباراجواي.

فيما ظل منتخب أمريكا في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على نفس المنافسين.

وحسم منتخب أستراليا المركز الثاني ثم باراجواي المركز الثالث وكلاهما برصيد 4 نقاط.

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ابتسمت لتركيا؟

بعد 62 تسديدة في 180 دقيقة ضد أستراليا وباراجواي دون أي هدف وتوديع مبكر بشكل مخزي عكس التوقعات.

ابتسمت كرة القدم لتركيا قليلا وإن كانت بشكل متأخر.

وعلى عكس أول مباراتين، سدد منتخب تركيا 9 مرات فقط على مرمى أمريكا من بينها 4 بين القائمين والعارضة سكنت 3 منها الشباك.

ربما احتاج الأتراك لهدف كان أيهان القاتل في الدقيقة 90+8 لأن يكون في أي من المباراتين السابقتين لكن هذا لم يحدث فعودوا مبكرا.

في المقابل سدد لاعبو أمريكا 18 مرة منها 7 بين القائمين والعارضة وهدفين.



































التشكيل

أجرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب أمريكا تغييرات عديدة في تشكيل فريقه لإراحة لاعبيه وكذلك تفادي الإيقاف بسبب الإنذارات والغيابات في الدور المقبل بعد ضمان التأهل.

وشارك 4 لاعبين لأول مرة مع منتخب أمريكا بعدما جلسوا على مقاعد البدلاء في أول مباراتين وهم مات تيرنر وميلز روبنسون ومارك ماكينزي وبرندان آرونسون.

في المقابل عاد زكي شيليك أساسيا في دفاع تركيا، وبدأ باريش يلماز في الهجوم، فيما جلس هاكان تشالهان أوجلو على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

لم يمض سوى دقيقتين من أجل أول تهديد حقيقي، تسديدة أوستن تروستي تصدى لها أورجكان شاكير وحولها لركنية.

نُفذت الركنية من جريج برتهالر ولم تجد الكرة سوى تروستي ليودعها في الشباك برأسية قوية معلنا تقدم أمريكا في اللقاء.

وجاء الرد سريعا للأتراك فمن أول فرصة وتسديدة جاء الهدف الأول لهم في البطولة من التسديدة رقم 63.

تمريرات سريعة وعرضية أرضية من باريش يلماز صوب أردا جولر الذي سدد في الشباك مدركا التعادل في الدقيقة 10.

وأصبح جولر أصغر لاعب تركي يسجل هدفا في كأس العالم على الإطلاق.

وألغت راية التسلل هدفا أمريكيا في الدقيقة 29 سجله مارك ماكينزي.

وفي الدقيقة 31 باغت الأتراك خصمهم، ومن سلسلة تمريرات أودع أوركان كوكتشو عرضية باريش يلماز في الشباك معلنا التقدم.

شوط أول انتهى بتقدم تركي بنتيجة 2-1، وكما الشوط الأول بدأ الشوط الثاني.

وتلك المرة استغل جريج برتهالر تشتيت خاطئ من الدفاع التركي وبتسديدة من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 49.

وأصبح منتخب أمريكا ثاني منتخب يسجل هدفا في أول 5 دقائق من الشوط الأول ومثلها من الشوط الثاني في كأس العالم منذ نيجيريا ضد الأرجنتين في 2018.

شارك كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 58 بدلا من تيم وياه بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها عن اللقاء الماضي.

وفي الدقيقة 62 منع حارس تركيا تسديدة قوية من بوليسيتش، وبعد دقيقة واصل تألق ومنع فرصة أخرى للاعب المُلقب بـ "كابتن أمريكا".

وفي المحاولة الثالثة لبوليسيتش تعاطف القائم الأيسر لتركيا مع الحارس ومنع الهدف في الدقيقة 77.

وفي الوقت الذي بدأ الجميع يُلمم أوراقه، وصلت كرة عرضية إلى كان أوزان داخل منطقة جزاء أمريك فأرسل تمريرة أرضية إلى كان أيهان أودعها في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+8.

احتفالات الأتراك بالفوز القاتل تلاها صافرة النهاية من الجزائري مصطفى غربال معلنة فوز الأتراك.

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