كأس العالم - مؤتمر مدافع كاب فيردي: لا تغيير في أسلوبنا أمام السعودية ونستهدف التأهل

أكد بيكو لوبيز مدافع منتخب كاب فيردي أن فريقه سيمنح السعودية نفس الاحترام الذي أظهره أمام إسبانيا وأوروجواي، في مواجهة حاسمة بكأس العالم.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة السعودية فجر السبت في ختام مباريات المجموعة الثامنة.

وقال لوبيز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الدعم الذي نحصل عليه من كل أنحاء العالم كان رائعا، الأمر مميز للغاية".

وأضاف "من الصعب تصديق أننا هنا، لكننا تأهلنا بجدارة. عملنا بجد والاتحاد وفر أفضل العناصر المتاحة".

وواصل "تعادلنا أمام إسبانيا منحنا ثقة كبيرة، ونؤمن بقدرتنا على منافسة أفضل المنتخبات".

وشدد "هذه المباراة أمام السعودية كانت مستهدفة منذ البداية لتحقيق الفوز. لا شيء سيتغير، سنحاول الانتصار ونرى ما سيحدث".

واختتم تصريحاته "لا توجد منتخبات ضعيفة هنا، وسنمنح السعودية نفس الاحترام الذي منحناه لإسبانيا وأوروجواي".

ومن جانبه، قال بوبيستا مدرب كاب فيردي: "نحن سعداء بالمشاركة في كأس العالم، كرة القدم للجميع وليست حكرا على الدول الغنية".

وأضاف "السعودية فريق منظم ويجيد التحولات، المواجهة صعبة، لكننا نثق في خطتنا وتنظيمنا".

ويحتاج منتخب كاب فيردي لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32 في أول مشاركة له بالبطولة.

وكان منتخب كاب فيردي قد حقق تعادلين في أول جولتين، ليصبح على أعتاب إنجاز تاريخي بالتأهل للأدوار الإقصائية.