كأس العالم - حارس إيران: منتخب مصر الأفضل في مجموعتنا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 06:47

كتب : FilGoal

علي رضا بيرانوند حارس مرمى إيران

وصف علي رضا بيرانوند حارس مرمى إيران مواجهة مصر في الجولة الثالثة من المجموعة 7 لكأس العالم بـ "مباراة بالغة الأهمية".

ويأمل منتخب إيران تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل لدور الـ 32 لأول مرة في تاريخه.

وقال علي رضا بيرانوند حارس مرمى إيران في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة بالغة الأهمية، وكل تركيزنا منصب على أدائنا وما يجب علينا فعله. مصر تمتلك لاعبين مميزين. وهذا الفريق لا يعتمد على لاعب واحد أو عدد قليل من اللاعبين. قدّموا أداءً رائعا، وهو من أفضل الفرق في مجموعتنا".

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وأضاف "آمل أن نتمكن من تنفيذ العمل الذي درسناه على نقاط ضعف وقوة الخصم بأفضل طريقة ممكنة حتى يكون الشعب الإيراني سعيدا".

وردا على فوزه بجائزة رجل المباراة ضد بلجيكا قال: "بمساعدة جميع اللاعبين الشباب، تمكنت من مساعدة فريقي. عندما تصبح أفضل لاعب في الملعب أمام فريق كبير، فإن التوقعات تكون عالية".

وواصل "أنا لست لاعبا عديم الخبرة، وهذه هي مشاركتي الثالثة في كأس العالم. لقد ركزت كل جهودي على واحدة من أهم المباريات في تاريخ إيران، وآمل أن يبذل جميع اللاعبين جهدا أكبر، وأن يتجنبوا الأخطاء. كل ما نفكر فيه هو إسعاد الشعب الإيراني".

وأتم "على أي حال، كان علينا الاستعداد لكأس العالم. كنا نعلم أننا سنخوض مباريات صعبة للغاية. خضنا معسكرات تدريبية ممتازة. ربما لم تكن مبارياتنا الودية جيدة جدا، لكننا كنا على أتم الاستعداد من حيث التدريب. شخصيا، خضت جلسات تدريبية جيدة مع مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

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