كأس العالم -ناجلسمان: لا أستطيع لوم أي من لاعبي فريقي أمام الإكوادور

أوضح يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا أن فريقه بحاجة للتحسن في المرتدات بعد الخسارة من الإكوادور.

وخسر منتخب ألمانيا أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 لكن تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط على حساب كوت ديفوار.

وقال مدرب ألمانيا عبر موقع الدوري الألماني: "بدأنا بداية رائعة. في الشوط الثاني، أجرينا العديد من التغييرات لأن بعض اللاعبين كانوا يعانون من الإرهاق".

وأضاف "بالنسبة للإكوادور، كان الأمر حاسماً، إما الفوز أو الخسارة، كان ذلك واضحا".

وأتم "لا أستطيع لوم أي من لاعبي فريقي اليوم. لكننا بحاجة إلى تحسين استغلالنا للهجمات المرتدة".

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وتعد تلك أول مرة في التاريخ يخسر فيها منتخب ألمانيا أمام منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم في دور المجموعات.

كما كسر منتخب الإكوادور العقدة الأوروبية، بعد 5 مباريات لم يحقق خلالهم الفوز أمام منافسه الأوروبي 3 خسائر، وتعادلين.

إجمالا لعب منتخب الإكوادور 9 مباريات أمام فرق أوروبية بعد مواجهة اليوم، 3 فوز، وتعادلين، و4 خسائر.

وفي مشاركته الرابعة، نجح منتخب الإكوادور في التأهل للدور الثاني، للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لمنتخب الإكوادور تجاوز دور المجموعات في نسخة 2006، قبل وداع البطولة من دور الـ 16 أمام إنجلترا، في أفضل إنجاز.