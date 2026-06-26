كأس العالم - عياري: كنا نعلم صعوبة المجموعة.. وسننتظر تحديد منافسنا

أعرب ياسين عياري لاعب وسط منتخب السويد عن سعادته بحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم.

وحسم التعادل نتيجة مباراة السويد ضد اليابان بهدف لكل فريق، وسجل إيلانجا هدف التعادل في الدقيقة 62.

وتأهل منتخبا اليابان والسويد إلى دور الـ 32 بعد حجز المركزين الثاني والثالث في المجموعة.

وقال ياسين عياري عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نعلم صعوبة مباريات المجموعة حتى قبل أن نأتي".

وتابع "خضنا مباريات قوية حتى مواجهة تونس التي حققنا فيها الفوز بخماسية كانت صعبة".

أما عن المنافس المقبل فأجاب "سننتظر تحديد منافسنا خلال الفترة المقبلة أما الآن فسنستمتع باللحظة ونحتفل".

واختتم عياري تصريحاته "سعداء جدا بالتأهل من المجموعة الصعبة".

وجاء تأهل السويد بعد خسارة مذلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليحسم تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بينما منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن هولندا متصدرة الترتيب.

وكان منتخب السويد في حاجة لنقطة واحدة من أجل ضمان تأهله لدور الـ 32.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.