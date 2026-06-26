كأس العالم - مايدا: بوجود ناجاتومو يكون الفريق متماسكا.. ويجب أن أتعلم الدرس منه

أشاد دايزن مايدا صاحب هدف اليابان في السويد، بزميله يوتو ناجاتومو قائد المنتخب.

دايزين مايدا النادي : سيلتك اليابان

وحسم التعادل نتيجة مباراة السويد ضد اليابان بهدف لكل فريق، وسجل إيلانجا هدف التعادل في الدقيقة 62.

وتأهل منتخبا اليابان والسويد إلى دور الـ 32 بعد حجز المركزين الثاني والثالث في المجموعة.

وقال مايدا عبر موقع فيفا: "بوجود ناجاتومو يصبح الفريق متماسكا، حتى عندما لا يكون في الملعب".

وأوضح "يشجعنا ناجاتومو من مقاعد البدلاء، وهذا ما مكنني من المشاركة بشكل جيد اليوم، هذا الدرس يجب أن أتعمله منه".

واختتم مايدا تصريحاته "أريد أن نرى جميعا شيئا جميلا معا في هذه البطولة".

وجاء تأهل السويد بعد خسارة مذلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليحسم تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بينما منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن هولندا متصدرة الترتيب.

وكان منتخب السويد في حاجة لنقطة واحدة من أجل ضمان تأهله لدور الـ 32.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.