كأس العالم - إيلانجا: كنت أتمنى الفوز لكن النقطة كانت كافية

كشف أنتوني إيلانجا لاعب منتخب السويد أن أمنيته كانت تحقيق الفوز أمام اليابان.

أنتوني إيلانجا النادي : نيوكاسل يونايتد السويد

وحسم التعادل نتيجة مباراة السويد ضد اليابان بهدف لكل فريق، وسجل إيلانجا هدف التعادل في الدقيقة 62.

وتأهل منتخبا اليابان والسويد إلى دور الـ 32 بعد حجز المركزين الثاني والثالث في المجموعة.

وقال إيلانجا عبر موقع فيفا: "كنت أتمنى الفوز اليوم على اليابان، لكن أعتقد أن نقطة واحدة كانت كافية في النهاية".

وتابع "أنا فخور جدا بالفريق بأكمله وخاصة حارس المرمى ياكوب زيتيرستروم الذي شارك اليوم".

واختتم إيلانجا تصريحاته "أعتقد أن زيتيرستروم قدّم مباراة رائعة، ومنحنا الأفضلية".

وجاء تأهل السويد بعد خسارة مذلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليحسم تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بينما منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن هولندا متصدرة الترتيب.

وكان منتخب السويد في حاجة لنقطة واحدة من أجل ضمان تأهله لدور الـ 32.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.