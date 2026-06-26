كأس العالم - كيميتش: الإكوادور كان أكثر رغبة منا في الفوز

أوضح يوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا أن رغبة الإكوادور كانت أكبر من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وتلقى منتخب ألمانيا خسارة من الإكوادور بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد انتصارين على كوراساو وكوت ديفوار.

وقال كيميتش لاعب ألمانيا عبر شبكة DAZN: "كان منتخب الإكوادور أكثر رغبة منا في الفوز، كان يمكنك أن تشعر بوجود الكثير من مشجعيهم في المدرجات، وكان هذا واضحا في الشوط الثاني ولهذا السبب فازوا بجدارة".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا فقدنا الكرة كثيرا بعد ذلك، مما جعل الخصم أقوى. في الشوط الثاني، كانت الهزيمة مستحقة. الآن لا يمكننا تحمل خسارة أخرى".

وتأهل منتخب الإكوادور عن طريق احتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط وحتى الآن من المنتظر أن تواجه إنجلترا في دور الـ 32.

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وضمن منتخب الإكوادور تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.