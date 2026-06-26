كأس العالم - كيميتش: الإكوادور كان أكثر رغبة منا في الفوز
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 06:17
كتب : FilGoal
أوضح يوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا أن رغبة الإكوادور كانت أكبر من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.
جوشوا كيميتش
النادي : بايرن ميونيخ
وتلقى منتخب ألمانيا خسارة من الإكوادور بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد انتصارين على كوراساو وكوت ديفوار.
وقال كيميتش لاعب ألمانيا عبر شبكة DAZN: "كان منتخب الإكوادور أكثر رغبة منا في الفوز، كان يمكنك أن تشعر بوجود الكثير من مشجعيهم في المدرجات، وكان هذا واضحا في الشوط الثاني ولهذا السبب فازوا بجدارة".
وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا فقدنا الكرة كثيرا بعد ذلك، مما جعل الخصم أقوى. في الشوط الثاني، كانت الهزيمة مستحقة. الآن لا يمكننا تحمل خسارة أخرى".
وتأهل منتخب الإكوادور عن طريق احتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط وحتى الآن من المنتظر أن تواجه إنجلترا في دور الـ 32.
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وضمن منتخب الإكوادور تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وتسبب فوز الإكوادور في تأجيل تأهل 7 منتخبات مبكرا إلى دور الـ 32، هم، هولندا - اليابان - مصر - إسبانيا - البرتغال - غانا - إنجلترا، كانت تنتظر فوز ألمانيا من أجل حسم التأهل مبكرًا.
وتعد تلك أول مرة في التاريخ يخسر فيها منتخب ألمانيا أمام منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم في دور المجموعات.
كما كسر منتخب الإكوادور العقدة الأوروبية، بعد 5 مباريات لم يحقق خلالهم الفوز أمام منافسه الأوروبي 3 خسائر، وتعادلين.
إجمالا لعب منتخب الإكوادور 9 مباريات أمام فرق أوروبية بعد مواجهة اليوم، 3 فوز، وتعادلين، و4 خسائر.
وفي مشاركته الرابعة، نجح منتخب الإكوادور في التأهل للدور الثاني، للمرة الثانية في تاريخه.
وسبق لمنتخب الإكوادور تجاوز دور المجموعات في نسخة 2006، قبل وداع البطولة من دور الـ 16 أمام إنجلترا، في أفضل إنجاز.