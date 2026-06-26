كأس العالم - مدرب إيران: مصر مختلفة عن بلجيكا.. ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا

شدد أمير قالينوي المدير الفني لـ منتخب إيران على قوة منتخب مصر الهجومية، ورد على إمكانية اللعب من أجل التعادل وكذلك الاحتفالات المقرر إقامتها خارج الملعب.

ويلتقي منتخب إيران مع مصر في السادسة من صباح السبت في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.

وقال أمير قالينوي المدير الفني لـ إيران خلال المؤتمر الصحفي: "يمتلك منتخب مصر فريقا رائعا إلى جانب محمد صلاح، سجلوا 5 أهداف في آخر 3 مباريات أحداهما في ودية ضد البرازيل وهو يعني أن مصر تمتلك للاعبين خطيرين".

وأضاف "خطتنا تكمن في السيطرة على جميع لاعبي مصر وليس لاعب واحد فقط، هدفنا السيطرة على اللقاء وتحقيق ما نريد".

وتابع "منتخب مصر يمتلك مدربا جيدا، ويلعب وفق خطة محددة وتحسن الأداء، وأعتقد أننا في وضع أفضل لهذه المباراة من حيث الإعداد الفني والتكتيكي مقارنة بالسابق".

وأردف "لدينا خطة لمواجهة قوة مصر الهجومية، ولكن خلال المباراة ووفقا لظروفها، سنقرر كيفية التصرف. وضعنا خططا للمباراة نفسها وللنتائج المحتملة الأخرى، ولكن يجب اتخاذ القرارات النهائية في تلك اللحظة ووفقا لمجريات المباراة".

وردا على سؤال هل سيلعب على التعادل: "ندرك حساسية هذه المباراة، والعالم أجمع يعلم أهميتها. سندرس هذه المباراة من عدة جوانب، لأن كرة القدم تشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج. فبالإضافة إلى التركيز على تحركاتك، عليك أيضا مراقبة تحركات الخصم".

وواصل "عندما يطلق الحكم صافرة البداية، أعتقد أننا سنكون في حالة أفضل فنيا وبدنيا مما كنا عليه في المباراتين السابقتين".

وكشف رأيه عن احتفالات المثلية المقرر إقامتها خارج الملعب: "ينصب تركيزنا فقط على كرة القدم، ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا. نريد فقط أن نتحدث عن جماليات كرة القدم".

وأكمل "تابعنا أداء منتخب مصر في بطولة العين خلال شهر مارس، والمباريات الودية الأخيرة، بالإضافة إلى آخر مباراتين له في كأس العالم، ونعلم أنه فريق منظم وخطير. وكما يمتلك نقاط قوة عديدة، فإنه يمتلك أيضا نقاط ضعف نسعى لاستغلالها من خلال العمل على تطوير لاعبينا".

وتعليقا على مواجهة حسام حسن: "أنا في نفس عمر حسام حسن تقريبا، وأتذكر مبارياته ومباريات شقيقه جيدا. حققا العديد من الألقاب للمنتخب المصري، وقدما أداءً مميزا في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم".

وعن المقارنة بين مصر وبلجيكا أجاب: "غير دقيقة. نعتبر مصر فريقا مختلفا عن بلجيكا ونيوزيلندا. كل مباراة بمثابة نهائي، وقد تُصنع فيها لحظة تاريخية. بعد مباراة بلجيكا، لم يكن لدينا متسع من الوقت للراحة، لكننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. آمل أن نشهد، بالإضافة إلى تحقيق النتيجة المرجوة، ستكون مباراة عالية المستوى".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.