كأس العالم - مدرب إيران: مصر مختلفة عن بلجيكا.. ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:54

كتب : FilGoal

أمير قلنوي - إيران

شدد أمير قالينوي المدير الفني لـ منتخب إيران على قوة منتخب مصر الهجومية، ورد على إمكانية اللعب من أجل التعادل وكذلك الاحتفالات المقرر إقامتها خارج الملعب.

ويلتقي منتخب إيران مع مصر في السادسة من صباح السبت في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.

وقال أمير قالينوي المدير الفني لـ إيران خلال المؤتمر الصحفي: "يمتلك منتخب مصر فريقا رائعا إلى جانب محمد صلاح، سجلوا 5 أهداف في آخر 3 مباريات أحداهما في ودية ضد البرازيل وهو يعني أن مصر تمتلك للاعبين خطيرين".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان

وأضاف "خطتنا تكمن في السيطرة على جميع لاعبي مصر وليس لاعب واحد فقط، هدفنا السيطرة على اللقاء وتحقيق ما نريد".

وتابع "منتخب مصر يمتلك مدربا جيدا، ويلعب وفق خطة محددة وتحسن الأداء، وأعتقد أننا في وضع أفضل لهذه المباراة من حيث الإعداد الفني والتكتيكي مقارنة بالسابق".

وأردف "لدينا خطة لمواجهة قوة مصر الهجومية، ولكن خلال المباراة ووفقا لظروفها، سنقرر كيفية التصرف. وضعنا خططا للمباراة نفسها وللنتائج المحتملة الأخرى، ولكن يجب اتخاذ القرارات النهائية في تلك اللحظة ووفقا لمجريات المباراة".

وردا على سؤال هل سيلعب على التعادل: "ندرك حساسية هذه المباراة، والعالم أجمع يعلم أهميتها. سندرس هذه المباراة من عدة جوانب، لأن كرة القدم تشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج. فبالإضافة إلى التركيز على تحركاتك، عليك أيضا مراقبة تحركات الخصم".

وواصل "عندما يطلق الحكم صافرة البداية، أعتقد أننا سنكون في حالة أفضل فنيا وبدنيا مما كنا عليه في المباراتين السابقتين".

وكشف رأيه عن احتفالات المثلية المقرر إقامتها خارج الملعب: "ينصب تركيزنا فقط على كرة القدم، ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا. نريد فقط أن نتحدث عن جماليات كرة القدم".

وأكمل "تابعنا أداء منتخب مصر في بطولة العين خلال شهر مارس، والمباريات الودية الأخيرة، بالإضافة إلى آخر مباراتين له في كأس العالم، ونعلم أنه فريق منظم وخطير. وكما يمتلك نقاط قوة عديدة، فإنه يمتلك أيضا نقاط ضعف نسعى لاستغلالها من خلال العمل على تطوير لاعبينا".

وتعليقا على مواجهة حسام حسن: "أنا في نفس عمر حسام حسن تقريبا، وأتذكر مبارياته ومباريات شقيقه جيدا. حققا العديد من الألقاب للمنتخب المصري، وقدما أداءً مميزا في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم".

وعن المقارنة بين مصر وبلجيكا أجاب: "غير دقيقة. نعتبر مصر فريقا مختلفا عن بلجيكا ونيوزيلندا. كل مباراة بمثابة نهائي، وقد تُصنع فيها لحظة تاريخية. بعد مباراة بلجيكا، لم يكن لدينا متسع من الوقت للراحة، لكننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. آمل أن نشهد، بالإضافة إلى تحقيق النتيجة المرجوة، ستكون مباراة عالية المستوى".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منتخب، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن الفوز يؤهل المنتصر مباشرة إلى دور الـ 32 دون الدخول في حسابات المركز الثالث الذي يتأهل منه أفضل 8 منتخبات للمرحلة المقبلة.

مدرب إيران أمير قالينوي منافس مصر كأس العالم مصر إيران
نرشح لكم
كأس العالم - إيلانجا: كنت أتمنى الفوز لكن النقطة كانت كافية كأس العالم - كيميتش: الإكوادور كان أكثر رغبة منا في الفوز كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس مباشر كأس العالم - تركيا (2)-(2) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. جوووول التعااااادل كأس العالم - سجل هدف التأهل.. إيلانجا رجل مباراة السويد ضد اليابان كأس العالم – تحديد 4 مباريات في دور الـ 32 بينها مواجهة لمنتخب عربي
أخر الأخبار
كأس العالم - إيلانجا: كنت أتمنى الفوز لكن النقطة كانت كافية 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كيميتش: الإكوادور كان أكثر رغبة منا في الفوز 7 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب إيران: مصر مختلفة عن بلجيكا.. ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كومان: حققنا فوزا مريحا ضد تونس.. ومواجهة المغرب ستكون مثيرة للاهتمام 56 دقيقة | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في ضم مرموش.. وقرار من النادي بعد رأي دي زيربي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - تركيا (2)-(2) أمريكا وباراجواي (0)-(0) أستراليا.. جوووول التعااااادل ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531900/كأس-العالم-مدرب-إيران-مصر-مختلفة-عن-بلجيكا-ولن-نتحدث-عن-مواضيع-محرمة-في-ديننا