كأس العالم - شيك يعلن اعتزاله الدولي بعد خروج التشيك من البطولة

أعلن باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في كأس العالم.

باتريك شيك النادي : باير ليفركوزن التشيك

وأنهى منتخب التشيك مشواره في البطولة متذيلا المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وكتب شيك عبر حسابه على إنستجرام: "هذا القرار لم يكن مفاجئا، بل فكرت فيه لفترة طويلة".

وأضاف "حملت هذه الفكرة معي منذ وقت ودرستها جيدا قبل اتخاذ القرار".

واختتم شيك تصريحاته قائلا: "أغادر وأنا فخور بما قدمته مع المنتخب، لكن كرة القدم في التشيك تملك ما هو أفضل مما قدمته في السنوات الأخيرة".

وشارك المهاجم صاحب الـ30 عاما في 56 مباراة دولية مع منتخب التشيك، سجل خلالها 26 هدفا.

وقدم شيك أحد أبرز مستوياته في يورو 2020، إذ سجل 5 أهداف وتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

كما فاز بجائزة أفضل هدف في البطولة بعد تسجيله هدفا مميزا من مسافة بعيدة أمام اسكتلندا.

ولم يسجل شيك أي هدف خلال دور المجموعات في كأس العالم 2026، كما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة قبل أن يشارك كبديل.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.