حسم منتخب السويد تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم بعد تعادل بطعم الفوز أمام اليابان بهدف لكل منهما في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وجاء تأهل السويد بعد خسارة مذلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ليحسم تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بينما منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن هولندا متصدرة الترتيب.

video:1

مبروك النقطة

حسمت نقطة التعادل التأهل للفريقين دون انتظار أي نتيجة من المباريات المتبقية في دور المجموعات.

وكان منتخب السويد في حاجة لنقطة واحدة من أجل ضمان تأهله لدور الـ 32.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.

وصف المباراة

كان الشوط الأول بين الفريقين متوازنا ربما إلى درجة الملل.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة حقيقية على المرميين سوى إنقاذ ياكوب زيتيرستورم لتسديدة من كيتو ناكامورا في الدقيقة 45 قبل ثواني من نهاية الشوط.

وشهدت أول ربع ساعة في الشوط الثاني أداء مغايرا من الفريقين.

ونجح دايزن مايدا من تسجيل الهدف الأول لمنتخب اليابان في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من ريستو دوان.

وكانت تلك النتيجة قد تطيح بالسويد وتقلص حظوظ تأهلهم إلى دور الـ 32.

لكن سرعان ما نجح أنتوني إيلانجا من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين سوزوكي حارس المرمى.

وكاد ألكسندر إيزاك أن يضيف الثاني في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة لكنها تحولت لركنية.

وهدأ اللقاء حتى نهاية الوقت الأصلي قبل أن يشهد الوقت بدل من الضائع خطورة قوية من الفريقي.

وسدد إيلانجا تسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 93 لكن تصدى لها سوزوكي بنجاح.

وتألق سوزوكي مجددا بعد دقيقة عندما تصدى لرأسية إيزاك.

وبذلك ينتظر منتخب السويد مواجهة إما سويسرا أو متصدر المجموعة العاشرة بين فرنسا والنرويج.

أما منتخب اليابان فتحدد منافسه بشكل رسمي وهو البرازيل في تمام العاشرة من مساء الإثنين 29 يونيو الجاري.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.