تشكيل كأس العالم - تغييرات عديدة في أمريكا.. ويلماز يقود هجوم تركيا قبل الوداع

أجرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب أمريكا تغييرات عديدة في تشكيل فريقه لمواجهة تركيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان على ملعب سوفي ستيديوم بصافرة تحكيمية جزائرية من مصطفى غربال.

وسبق أن أعلن المدرب الأرجنتيني إجراء تغييرات في تشكيل فريقه لإراحة لاعبيه وكذلك تفادي الإيقاف بسبب الإنذارات.

ويشارك 4 لاعبين لأول مرة مع منتخب أمريكا بعدما جلسوا على مقاعد البدلاء في أول مباراتين وهم مات تيرنر وميلز روبنسون ومارك ماكينزي وبرندان آرونسون.

في المقابل يعود زكي شيليك أساسيا في دفاع تركيا، ويبدأ باريش يلماز في الهجوم، فيما يجلس هاكان تشالهان أوجلو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تركيا

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

الدفاع: زكي شيليك – أوزان كاباك – عبد الكريم بارداتشي – إرين إلمالي

الوسط: كينيان يلديز - صالح أوزشان – أوركان كوكتشو - أردا جولر – أوجوز أيدين

الهجوم: باريش يلماز

فيما جاء تشكيل أمريكا

حراسة المرمى: مات تيرنر

الدفاع: جو سكالي – أوستون تروستي – ميلز روبنسون – مارك ماكينزي

الوسط: ويستون ماكيني – سيباستيان برهالتر – برندان آرونسون – جيوفاني رينا – تيم وياه

الهجوم: ريكاردو بيبي

وضمن منتخب أمريكا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، والتأهل لدور الـ 32.

فيما ودع منتخب تركيا بعدما فشل في التسجيل أو الفوز بدون أي رصيد.

وفي المقابل يتنافس منتخبا أستراليا وباراجواي على المركز الثاني وخطف مركز ثالث ضمن أفضل فرق احتلت المركز الثالث.