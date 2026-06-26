كأس العالم - في المباراة رقم 56.. فيفا يعلن تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحطيم الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري في نسخة واحدة من كأس العالم تاريخيا.

وأصبح كأس العالم 2026 الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك النسخة الأكثر حضورا للجماهير في المدرجات بعدد وصل لـ 3,605,357 مشجع.

وتحطم الرقم القياسي خلال مباراة ألمانيا والإكوادور في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وحملت مباراة ألمانيا والإكوادور الرقم 56 في نسخة 2026 من كأس العالم 2026، علما بأن هذه النسخة ستشهد 104 مباراة بعد زيادة عدد المنتخبات لـ 48.

وكان الرقم القياسي السابق مسجل لنسخة 1994 والتي شهدت إقامة 52 مباراة طيلة البطولة.

3,605,357@FIFAWorldCup 2026 is the highest attended tournament in history! 🤩 pic.twitter.com/ieDaDMJb3b — FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026

يذكر أن الحضور الجماهيري لنسخة 2022 والتي أقيمت في قطر وصل لـ 3,404,252 مشجع.

وسبق أن أعرب جياني إنفانتينو رئيس فيفا عن سعادته لنجاح نسخة 2026: "الأمر مذهل، أكبر من أي حدث في العالم، ليس فقط كرة القدم بل أي حدث على الإطلاق. إنه الأكثر نجاحا في التاريخ".

وأضاف "الملاعب ممتلئة، المدن كذلك، والأجواء رائعة. هناك عائلات وأطفال ونساء في المدرجات وهذا أمر جميل".

كما تحدث من قبل عن أسعار التذاكر قال: "الطلب على التذاكر في هذه النسخة غير مسبوق، ويتجاوز أي نسخة سابقة بعشرة أضعاف".

وأتم "هناك منصات بيع غير رسمية تعمل خارج الإطار القانوني وتعيد بيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، وعلينا التعامل مع العادات والتقاليد المحلية، وسعر 60 دولارا يُعد الأدنى بين الفعاليات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، خاصة في مباريات الأدوار الإقصائية".