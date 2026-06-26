كأس العالم - مدرب فرنسا المساعد: صدارة المجموعة هدفنا لتجنب السفر الطويل

كشف جاي ستيفان المدرب المساعد لمنتخب فرنسا أن فريقه يسعى لحسم صدارة المجموعة التاسعة لتجنب مشقة السفر في الأدوار المقبلة بكأس العالم.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة النرويج، إذ يكفيه التعادل لحسم الصدارة بفضل فارق الأهداف، بعدما حقق الفريقان الفوز في أول جولتين.

وقال ستيفان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نريد إنهاء المجموعة في الصدارة".

وأوضح "الأمر سيكون مختلفا تماما من الناحية التنظيمية".

وتابع "في حال احتلال المركز الثاني سنضطر للسفر لمسافات طويلة، كما أن هناك اختلافا في درجات الحرارة".

واختتم ستيفان تصريحاته "الصدارة هي الأفضل لنا في كل شيء".

وأشار ستيفان إلى غياب ويليام ساليبا عن المباراة، فيما يعاني ماركوس تورام من آلام في الساق.

ويقود ستيفان منتخب فرنسا أمام النرويج بعد سفر ديدييه ديشامب لحضور جنازة والدته.

ومن المنتظر أن يعود ديدييه ديشامب إلى بوسطن عقب انتهاء مراسم جنازة والدته، بعد غيابه عن الفريق خلال المباراة.

ويعني تصدر المجموعة بقاء منتخب فرنسا في شمال شرق الولايات المتحدة حتى ربع النهائي، بينما قد يضطر صاحب المركز الثاني للسفر إلى مدن مثل دالاس وميامي وأتلانتا.

وقد تشهد المباراة مواجهة بين كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، إذ سجل كل منهما 4 أهداف في البطولة حتى الآن.