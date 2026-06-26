كأس العالم - سجل ثنائية.. بيبي رجل مباراة كوت ديفوار وكوراساو

حصد نيكولاس بيبي لاعب كوت ديفوار على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد كوراساو.

وفازت كوت ديفوار على كوراساو 2-0 في ختام دور المجموعات لحساب الجولة الخامسة من كأس العالم.

وسجل نيكولاس بيبي ثنائية كوت ديفوار في الدقيقتين 7، و64 من عمر المباراة.

وتخطت كوت ديفوار دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

الأفيال رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط وتأهلوا في المركز الثاني، خلف ألمانيا متصدرة المجموعة بنفس الرصيد ولكنها تفوقت في المواجهة المباشرة بين الطرفين.

وحل منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه التاريخي على ألمانيا 2-1، ثم كوراساو رابعا بنقطة واحدة وودع كأس العالم.

أرقام بيبي أمام كوراساو

أهداف: 2

تسديدات: 2

دقة تمريرات: 40 من 43 بنسبة 93%

مرواغات ناجحة: 1من 1

مساهمات دفاعية: 2