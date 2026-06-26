كأس العالم - سجل ثنائية.. بيبي رجل مباراة كوت ديفوار وكوراساو

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 02:56

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار ضد كوراساو

حصد نيكولاس بيبي لاعب كوت ديفوار على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد كوراساو.

وفازت كوت ديفوار على كوراساو 2-0 في ختام دور المجموعات لحساب الجولة الخامسة من كأس العالم.

وسجل نيكولاس بيبي ثنائية كوت ديفوار في الدقيقتين 7، و64 من عمر المباراة.

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وتخطت كوت ديفوار دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

الأفيال رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط وتأهلوا في المركز الثاني، خلف ألمانيا متصدرة المجموعة بنفس الرصيد ولكنها تفوقت في المواجهة المباشرة بين الطرفين.

وحل منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه التاريخي على ألمانيا 2-1، ثم كوراساو رابعا بنقطة واحدة وودع كأس العالم.

أرقام بيبي أمام كوراساو

أهداف: 2

تسديدات: 2

دقة تمريرات: 40 من 43 بنسبة 93%

مرواغات ناجحة: 1من 1

مساهمات دفاعية: 2

كوت ديفوار كأس العالم بيبي
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