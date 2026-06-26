كأس العالم - ثياو: مباراة العراق نهائي بالنسبة لنا

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 02:18

كتب : FilGoal

بابي ثياو - مدرب السنغال

شدد بابي ثياو مدرب السنغال على أن مواجهة العراق تمثل مباراة نهائية لفريقه في كأس العالم.

ويعاني منتخب السنغال من بداية ضعيفة في البطولة بعد خسارته أمام فرنسا والنرويج، ليتذيل ترتيب المجموعة التاسعة بدون نقاط بالتساوي مع العراق.

وقال ثياو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نخوض مباراة أشبه بالنهائي أمام العراق، إذا أردنا الاستمرار في البطولة يجب أن نفوز".

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وأضاف "الفريق لديه رغبة كبيرة، والأمر مهم بالنسبة لنا، لا يوجد مجال للأخطاء بعد الآن".

وأوضح ثياو أن التأهل لا يزال ممكنا رغم صعوبة الموقف، إذ قد يحتاج الفريق لانتظار نتائج باقي المجموعات من أجل الصعود ضمن أفضل الثوالث.

واختتم مدرب السنغال تصريحاته "نأمل في حضور جماهيري كبير لدعم الفريق، بسبب أهمية دورهم في التأهل".

من جانبه، قال إسماعيل جاكوبس: "الجميع يريد الاستمرار في كأس العالم، وسنقوم بعملنا في المباراة".

ويغيب إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام النرويج.

ومن المقرر أن يواجه السنغال نظيره العراق على ملعب تورونتو في الجولة المقبلة.

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