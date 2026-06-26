كرة يد - حسين زكي مدير فني لفريق البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تولي حسين زكي مهمة المدير الفني لفريق رجال كرة اليد.

وكان حسين زكي قد تولى قيادة فريق سموحة الموسم الماضي وحصل على وصافة بطولتي السوبر المصري وكأس مصر.

وأشارت تقارير إلى اقتراب حسين زكي من تولي قيادة فريق الزمالك.

لكن حسم فريق البنك الأهلي تعاقده مع حسين زكي للموسم المقبل.

وقاد حسين زكي فريق برقان الكويتي في منافسات دوري أبطال آسيا بنهاية الموسم الجاري.

ونجح زكي في حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وفاز برقان الكويتي على الخليج السعودي 34-32 في المباراة النهائية للبطولة.

وكان برقان قد ضم ثلاثة لاعبين من الأهلي خلال البطولة على سبيل الإعارة وهم عبد الرحمن حميد ومحسن رمضان ونبيل شريف.

وضم برقان بخلاف ثلاثي الأهلي، حسين قداح لاعب نادي الزمالك وقاده حسين زكي مديرا فنيا للفريق.

وحصد عبد الرحمن حميد جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، ومحسن رمضان أفضل ظهير أيمن وهداف.

برقان ضمن التأهل لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب مصر 2026"