تشكيل كأس العالم - تغيير في حراسة مرمى السويد.. وأويدا يقود هجوم اليابان

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 01:22

كتب : FilGoal

أوياسي أويدا - اليابان

أجرى منتخب السويد تغييرا في حراسة المرمى أمام اليابان خلال مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثانية صباحا على ملعب دالاس بصافرة الهندوراسي إيفان بارتون.

ويحرس ياكوب زيتيرستورم مرمى السويد في ظهوره الرابع بقميص منتخب بلاده بدلا من كريستوفر نوردفيلدت.

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ويقود أياسي أويدا هجوم اليابان بعدما سجل ثنائية في الفوز على تونس.

وجاء تشكيل السويد

حراسة المرمى: ياكوب زيتيرستورم

الدفاع: فيكتور ليندلوف – إيزاك هاين – جوستاف لاجيربيكيلي

الوسط: جابرييل جودمنسون – ياسين عياري – إيليوت سترود – أنتوني إيلانجا - ألكسندر بيرنهاردسون

الهجوم: ألكسندر إيزاك – فيكتور جيوكيريس

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فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

الدفاع: أيومو سيكو – كو إيتاكورا – هيروكي إيتو

الوسط: يوكيناري سوجاوارا – دايتشي كامادا – أو تاناكا – كيتو ناكامورا

الهجوم: ريتسو دوان – أياسي أويدا – ديازين مايدا

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ويحتل منتخب هولندا صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط ويليه منتخب اليابان بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

ويأتي منتخب السويد ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد وودع مبكرا.

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