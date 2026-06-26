معلش سهرناكم

حقق منتخب الإكوادر مفاجأة كبرى بعد الفوز على حساب ألمانيا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.

وضمن منتخب الإكوادور تأهله إلى دور الـ 32 من كأس العالم ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتسبب فوز الإكوادور في تأجيل تأهل 7 منتخبات مبكرا إلى دور الـ 32، هم، هولندا - اليابان - مصر - إسبانيا - البرتغال - غانا - إنجلترا، كانت تنتظر فوز ألمانيا من أجل حسم التأهل مبكرًا.

تقدم لمنتخب ألمانيا ليروى ساني في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، في ثاني أسرع هدف لألمانيا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم بعد هدف إرنست لينر ضد النمسا عام 1934 في الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة التاسعة نجح نيلسون أنجولو في تسجيل التعادل للإكوادور.

وبات أنجولو رابع لاعب من سندرلاند يسجل أهدافا في كأس العالم كثاني أكثر نادي سجل لاعبوه في المونديال بعد باريس سان جيرمان (6 لاعبين).

وأضاف جونزالو بلاتا الهدف الثاني للإكوادور في الدقيقة 78، ليمنح بلاده بطاقة العبور للدور المقبل.

وسيلاقي منتخب الإكوادور أول المجموعة الـ 12، التي تضم إنجلترا وغانا وكرواتيا.

وتعد تلك أول مرة في التاريخ يخسر فيها منتخب ألمانيا أمام منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

كما كسر منتخب الإكوادور العقدة الأوروبية، بعد 5 مباريات لم يحقق خلالهم الفوز أمام منافسه الأوروبي 3 خسائر، وتعادلين.

إجمالا لعب منتخب الإكوادور 9 مباريات أمام فرق أوروبية بعد مواجهة اليوم، 3 فوز، وتعادلين، و4 خسائر.

وفي مشاركته الرابعة، نجح منتخب الإكوادور في التأهل للدور الثاني، للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لمنتخب الإكوادور تجاوز دور المجموعات في نسخة 2006، قبل وداع البطولة من دور الـ 16 أمام إنجلترا، في أفضل إنجاز.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بهدف مبكر عن طريق ليروى ساني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي الإكوادور بخطأ ضد بافلوفيتش لاصطدام قدمه برأس بيدرو فيتي الذي حاول لعب الكرة برأسه.

ساني يفتتح التسجيل لمنتخب ألمانيا ⚽️🇩🇪 pic.twitter.com/MOInQr5iQJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2026

ضغط بعدها منتخب الإكوادور من أجل اقتناص التعادل، ونجح في تحقيق ذلك في الدقيقة التاسعة عن طريق نيلسون أنجولو بتسديدة صاروخية في شباك مانويل نوير.

هدأت المباراة لعدة دقائق، قبل ضغط لاعبي ألمانيا من أجل اقتناص الهدف الثاني.

ولعب فلوريان فيرتز كرة عرضية في الدقيقة 25، ليتابعها كاي هافيرتز رأسية ولكن الحارس تصدى لها.

وأنقذ جويل أردونيز مدافع الإكوادور، هدفا محققا أمام فيرتز لتتحول الكرة إلى ركنية.

ونال هينكابي بطاقة صفراء بعد جذب ساني من القميص، قبل أن ينال بافلوفيتش بطاقة لنفس السبب ضد إينر فالنسيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، نال منتخب ألمانيا ضربة جزاء في الدقيقة 46 بعد عرقلة هافيرتز من جويل أوردونيز داخل منطقة الجزاء، ولكن قامت الحكمة بإلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ في وسط الملعب ضد ساني الذي قام بعرقلة بيدرو فيتي لاعب الإكوادور.

أجرى بعدها ناجلسمان تبديلين لألمانيا بنزول أونداف وثياو بدلا من هافيرتز وكيميتش.

وسدد إينر فالنسيا كرة صاروخية تصدى لها مانويل نوير في الدقيقة 62.

وكاد أن يتسبب خطأ مشترك بين جوناثان تاه ومانويل نوير في هدف للإكوادور، بعد خطأهما في إبعاد الكرة ليتابعها نيلسون أنجولو ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم بقليل.

أجرى بعدها ناجلسمان تبديلا جديدا بنزول جروس بدلا من فيرتز.

ضغط منتخب الإكوادور خلال تلك الدقائق، ونجح جونزالو بلاتا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، بعد متابعة لركنية في شباك مانويل نوير.

حاول بعدها منتخب ألمانيا اقتناص التعادل، وجاءت أبرز الكرات الخطيرة عن طريق أونداف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ولكن في الشباك من الخارج، لتنتهي المباراة بفوز الإكوادور 2-1.