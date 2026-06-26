قاد نيكولاس بيبي منتخب كوت ديفور لتأهل تاريخي إلى دور الـ32 من كأس العالم بالفوز على كوراساو.

وفازت كوت ديفوار على كوراساو 2-0 في ختام دور المجموعات لحساب الجولة الخامسة من كأس العالم.

وسجل نيكولاس بيبي ثنائية كوت ديفوار في الدقيقتين 7، و64 من عمر المباراة.

وتخطت كوت ديفوار دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

الأفيال رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط وتأهلوا في المركز الثاني، خلف ألمانيا متصدرة المجموعة بنفس الرصيد ولكنها تفوقت في المواجهة المباشرة بين الطرفين.

وحل منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه التاريخي على ألمانيا 2-1، ثم كوراساو رابعا بنقطة واحدة وودع كأس العالم.

الصبر آخرته خير

قبل سنوات، كان نيكولا بيبي يعمل في متجر للملابس لمساعدة عائلته، قبل أن تبتسم له كرة القدم ويشق طريقه نحو النجومية. تألقه مع ليل الفرنسي قاده إلى أرسنال في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو، لكنه عاش هناك أصعب فترات مسيرته.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، اعترف بيبي بأن الانتقادات التي تعرض لها في إنجلترا دفعته إلى كره كرة القدم، قائلاً: "في أرسنال عانيت من شيء يشبه الصدمة النفسية، وكأن شغفي سُحب مني، وبدأت أكره كرة القدم. بسبب عدم مشاركتي كنت أتساءل: لماذا أقوم بهذه المهنة؟ شككت في نفسي لدرجة أنني فكرت في الاعتزال. لم أطلب منهم دفع 80 مليون يورو للتعاقد معي".

وأضاف: "خلال إعارتي إلى نيس في موسم 2022-2023، كان هدفي الوحيد هو اللعب، حتى إنني كنت أتقاضى 25% فقط من الراتب الذي كنت أحصل عليه في أرسنال".

لكن بيبي لم يستسلم. أعاد بناء نفسه من جديد، واستعاد ثقته تدريجيًا مع فياريال، قبل أن يعود إلى صفوف منتخب كوت ديفوار.

وفي كأس العالم، جاءت لحظة التعويض المثالية، حين سجل هدفين في التأهل التاريخي لكوت ديفوار وتخطى دور المجموعات في إنجاز فشلت أساطير في بلاده مثل ديديه دروجبا في تحقيقه ، ليكتب فصلًا جديدًا في قصة لاعب كاد يعتزل الكرة قبل سنوات قليلة.

بيبي سجل لأول مرة في كأس العالم، كما سجل أسرع هدف لكوت ديفوار في تاريخ البطولة (الهدف الأول في الدقيقة 7).

كما بات بيبي ثاني لاعب إفريقي يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم بعد الكاميروني روجيه ميلا.

الصبر آخرته خير... ولا أحد يجسد هذه العبارة اليوم أكثر من نيكولا بيبي.















التشكيل

قاد الثنائي نيكولاس بيبي، و يان دياموندي هجوم منتخب كوت ديفوار في مواجهة كوراساو بكأس العالم.

فيما لم يقم ديك أدفوكات مدرب كوراساو بأي تغييرات عن التشكيل الذي خاض مباراة الإكوادور الماضية.

وصف المباراة

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بضغط هجومي مبكر بحثًا عن هدف التقدم، وكاد أماد ديالو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة، لكن محاولته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ونجح الأفيال في ترجمة سيطرتهم إلى هدف مبكر في الدقيقة السابعة، بعدما أرسل يان ديوامندي تمريرة رائعة إلى نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى، معلنا تقدم كوت ديفوار بهدف دون رد.

وفي المقابل، كاد منتخب كوراساو أن يباغت منافسه في الدقيقة الثانية، بعدما انطلق تاهيث تشونج بالكرة وسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن يحيى فوفانا تألق وتصدى للمحاولة.

وواصل منتخب كوت ديفوار محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني، في حين اقترب منتخب كوراساو من إدراك التعادل في الدقيقة 55، عندما ارتدت الكرة إلى شيريل فلورانوس على حدود منطقة الجزاء، لكنه سددها فوق العارضة بقليل.

وعاد نيكولاس بيبي للتألق من جديد في الدقيقة 64، بعدما استغل تمريرة إبراهيم سانجاري داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في الزاوية اليسرى، مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

وبعد دقائق من الثنائية، قرر مدرب كوت ديفوار إراحة نيكولاس بيبي في الدقيقة 66، ويشارك إليي واهي بدلا منه.

واهي كان قريبا من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب كوت ديفوار بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها علت المرمى.

وتصدى يحيى فوفانا حارس مرمى كوت ديفوار لفرصة تقليص الفارق لمنتخب كوراساو.

وحافظ منتخب كوت ديفوار على انتصاره بثنائية ليضمن التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

الصبر آخرته خير

قبل سنوات، كان نيكولا بيبي يعمل في متجر للملابس لمساعدة عائلته، قبل أن تبتسم له كرة القدم ويشق طريقه نحو النجومية. تألقه مع ليل الفرنسي قاده إلى أرسنال في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو، لكنه عاش هناك أصعب فترات مسيرته.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، اعترف بيبي بأن الانتقادات التي تعرض لها في إنجلترا دفعته إلى كره كرة القدم، قائلاً: "في أرسنال عانيت من شيء يشبه الصدمة النفسية، وكأن شغفي سُحب مني، وبدأت أكره كرة القدم. بسبب عدم مشاركتي كنت أتساءل: لماذا أقوم بهذه المهنة؟ شككت في نفسي لدرجة أنني فكرت في الاعتزال. لم أطلب منهم دفع 80 مليون يورو للتعاقد معي".

وأضاف: "خلال إعارتي إلى نيس في موسم 2022-2023، كان هدفي الوحيد هو اللعب، حتى إنني كنت أتقاضى 25% فقط من الراتب الذي كنت أحصل عليه في أرسنال".

لكن بيبي لم يستسلم وأعاد بناء نفسه من جديد، وفي كأس العالم، جاءت لحظة التعويض المثالية لجناح فياريال الإسباني، حين سجل هدفين في التأهل التاريخي لكوت ديفوار إلى دور الـ32، ليكتب فصلًا جديدًا في قصة لاعب كاد يعتزل الكرة قبل سنوات قليلة.

الصبر آخرته خير... ولا أحد يجسد هذه العبارة اليوم أكثر من نيكولا بيبي.

وصف المباراة

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بضغط هجومي مبكر بحثًا عن هدف التقدم، وكاد أماد ديالو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة، لكن محاولته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ونجح الأفيال في ترجمة سيطرتهم إلى هدف مبكر في الدقيقة السابعة، بعدما أرسل يان ديوامندي تمريرة رائعة إلى نيكولا بيبي داخل منطقة الجزاء، ليُظهر الأخير هدوءًا كبيرًا ويسدد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية، معلنًا تقدم كوت ديفوار بهدف دون رد.

وفي المقابل، كاد منتخب كوراساو أن يباغت منافسه في الدقيقة الثانية، بعدما انطلق تاهيث تشونج بالكرة وسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن يحيى فوفانا تألق وتصدى للمحاولة.

وواصل منتخب كوت ديفوار محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني، في حين اقترب منتخب كوراساو من إدراك التعادل في الدقيقة 55، عندما ارتدت الكرة إلى شيريل فلورانوس على حدود منطقة الجزاء، لكنه سددها فوق العارضة بقليل.

وعاد نيكولا بيبي للتألق من جديد في الدقيقة 64، بعدما استغل تمريرة إبراهيم سانجاري داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في الزاوية اليسرى العليا، مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

وبعد دقائق من الثنائية، قرر مدرب كوت ديفوار إراحة نجم اللقاء، ليغادر نيكولا بيبي أرضية الملعب في الدقيقة 66، ويشارك إليي واهي بدلا منه.