انتهت في كأس العالم - كوت ديفوار (2)-(0) كوراساو.. تأهل تاريخي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار ضد كوراساو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد كوراساو في كأس العالم.

ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد كوراساو في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.

لمتابعة مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق64 بيبي يسجل الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوا بتسديدة يسارية قوية

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نهاية الشوط الأول

ق8 جووول الأول: - تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح كوت ديفوار عن طريق بيبي لتسكن الشباك.

ق2 تسديدة قوية وتصدي رائع من يحيى فوفانا حارس مرمى كوت ديفوار

انطلاق المباراة

كوت ديفوار كوراساو كأس العالم
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