خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد إبراهيم

الخميس، 25 يونيو 2026 - 22:39

كتب : عمرو نبيل

محمد إبراهيم - البنك الأهلي - الاتحاد

يرغب نادي أبو قير للأسمدة في التعاقد مع محمد إبراهيم نجم الزمالك الأسبق.

محمد إبراهيم

النادي : البنك الأهلي

أبو قير للأسمدة

وبات محمد إبراهيم لاعبا حرا بعدما انتهى تعاقده مع البنك الأهلي.

وحسبما علم ـFilGoal.com فإن أبو قير للأسمدة قدم عرضا للتعاقد مع محمد إبراهيم، في انتظار إتمام الاتفاق لضمه في صفقة انتقال حر.

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ويستعد أبو قير للأسمدة للمشاركة الأولى في تاريخه بالدوري الممتاز.

وتأهل أبو قير للأسمدة إلى الممتاز رفقة فريقي القناة وبترول أسيوط.

وبدا محمد إبراهيم مسيرته مع الزمالك، وخاض تجربة احتراف قصيرة مع ماريتيمو البرتغالي.

ثم عاد إبراهيم لصفوف الزمالك، ومنه إلى مصر المقاصة ثم سيراميكا كليوباترا قبل الانتقال للبنك الأهلي.

محمد إبراهيم - أبو قير للأسمدة
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