التشكيل - دياموندي يقود هجوم كوت ديفوار.. وكوراساو بدون تغييرات

يقود يان دياموندي هجوم منتخب كوت ديفوار في مواجهة كوراساو بكأس العالم.

ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد كوراساو بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.

فيما لم يقم ديك أدفوكات مدرب كوراساو بأي تغييرات عن التشكيل الذي خاض مباراة الإكوادور الماضية.

وجاء تشكيل كوت ديفوار لمواجهة كوراساو كالتالي:

المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: عثمان ديوماندي – أوديلون كوسونو – كريستوفر أوبيري – جويلا دوي

الوسط: أماد ديالو – فرانك كيسي – إبراهيم سنجاري

الهجوم: يان ديوماندي – أنجي بوني – نيكولاس بيبي.

فيما جاء تشكيل كوراساو لمواجهة كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: إلوي روم

الدفاع: ديفيرون فونفيل - شيرال فولارنيس - أرماندو أوبيسوبو – يورين جاري – جوشوا برينيت

الوسط: جونيينيو باكونا - ليفانو كومينينسيا - لياندرو باكونا - تاهيث تشونج

الهجوم: يورجن لوكاديا.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، ويأتي منتخب كوت ديفوار برصيد 3 في المركز الثاني للمجموعة.

ثم الإكوادور وكوراساو ولكل منهما نقطة قبل ختام دور المجموعات.

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