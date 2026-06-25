تقرير فرنسي: مصطفى محمد يغيب عن بداية فترة إعداد نانت

الخميس، 25 يونيو 2026 - 21:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

كشفت صحيفة "أويست فرانس" الفرنسية، عن غياب مصطفى محمد عن بداية فترة إعداد نانت الفرنسي للموسم الجديد.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وهبط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد احتلال المركز الـ 17 وقبل الأخير بالموسم المنقضي.

وذكرت الصحيفة أن ميشيل دير زاكاريان مدرب نانت الجديد لم يعقد أي جلسة مع مصطفى محمد حتى الآن.

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وينتهي عقد مصطفى محمد بنهاية الموسم المقبل.

وبدأت فترة إعداد نانت للموسم الجديد يوم الأربعاء، في غياب لاعبيه الدوليين الحارس الإيفواري، وجان كيفن دوفرن لاعب منتخب هايتي.

ولم ينضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ولعب مصطفى محمد 61 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم 14 هدفا.

وأتمت الصحيفة "سيضطر ميشيل دير زاكاريان، الذي يبدأ ولايته الثالثة على رأس الجهاز الفني لفريق نانت، إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل التحدث مع مصطفى محمد، على الرغم من أن المدرب لا يبدو أنه يعوّل على المهاجم المصري في حملة الصعود إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى."

وخاض مصطفى محمد مع نانت الموسم الماضي 24 مباراة، وسجل خلالهم 4 أهداف.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي بعقد نهائي في صيف 2023، ويمتد لـ 4 مواسم، مقابل 6.5 مليون يورو.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت معارا لموسم 2022 - 2023 من جالاتا سراي التركي.

نانت مصطفى محمد
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