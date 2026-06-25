ديلي ميل: انهيار مدرج بجوار تدريبات منتخب السويد استعدادا لمواجهة اليابان

الخميس، 25 يونيو 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

منتخب السويد

تعرض معسكر منتخب السويد لموقف مرعب خلال مرانه، يوم الأربعاء، قبل مواجهة اليابان في كأس العالم، بعدما سقط جزء من مدرج قريب من ملعب التدريب نتيجة خطأ في أعمال هدم مجاورة.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة اليابان في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويُجري المنتخب السويدي تدريباته في مقر نادي إف سي دالاس بمدينة فريسكو بولاية تكساس، حيث يخضع ملعب تويوتا لعمليات تطوير.

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وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن خلال تنفيذ عملية هدم مُخطط لها، تعرضت الأداة المستخدمة لعطل، ما أدى إلى سقوط الهيكل في اتجاه خاطئ نحو أرضية الملعب.

وأظهر التقرير بعض الصور من المران لبقايا المبنى المنهار فوق المقاعد المخصصة للجماهير، بينما واصل لاعبو السويد تدريباتهم المعتادة دون توقف.

ويمثل المشروع أهمية كبيرة لنادي إف سي دالاس أيضًا، إذ تتجاوز مكاسبه حدود كأس العالم، في ظل اعتماد الملاعب الحديثة على العوائد الناتجة من المقصورات الفاخرة وتطوير تجربة الجماهير، بما يضع الملعب في موقع تنافسي لسنوات مقبلة.

وفي بيان رسمي، أكد نادي إف سي دالاس أن ما حدث كان جزءًا من عملية هدم مُخطط لها داخل منطقة إنشاء نشطة، وتم تنفيذها بطريقة السحب دون استخدام متفجرات، مشيرًا إلى أن التدريب أُقيم في موعده وانتهى كما هو مُقرر.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث في المجموعة السادسة بفارق نقطة واحدة خلف اليابان وهولندا، قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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