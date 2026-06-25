كأس العالم - صافرة برتغالية تقود مباراة جنوب إفريقيا وكندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم حكام أولى مباريات دور الـ32 بين جنوب إفريقيا وكندا.

وتلعب المباراة على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بين صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى وصاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ويدير المباراة الحكم البرتغالي جواو بينهيرو.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا

جنوب إفريقيا × كندا.. يوم الأحد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا

حكم الساحة: البرتغالي جواو بينهيرو

الحكم المساعد الأول: البرتغالي برونو خيسوس

الحكم المساعد الثاني: البرتغالي لوسيانو مايا

الحكم الرابع: الإماراتي عمر أل علي

الحكم المساعد الاحتياطي: الإماراتي محمد الحمادي