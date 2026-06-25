الزمالك يعلن إنهاء قضيتي عمر فرج والجفالي لدى فيفا

أعلن نادي الزمالك، إنهاء قضيتين من القضايا، صدر بشأنهم أحكام لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن إنهاء قضيتي الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق السابق، والتونسي أحمد الجفالي.

تقدر المستحقات المالية المتأخرة لعمر فرج بقيمة مليون و700 ألف دولار

أما شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه مع نادي أبها السعودي المقدرة بـ 80 ألف دولار

وأوضح الزمالك أنه في انتظار الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن انتهاء النزاعات الخاصة بهذه القضايا، لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بها بشكل رسمي.

وتقوم إدارة الزمالك بالعمل على إنهاء باقي القضايا، حيث يقوم النادي بإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عنها تباعًا في الأيام المقبلة.

ويتبقى 11 قضية لنادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأنهى الزمالك من قبل القضايا التالية:

1- مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

2- تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا في صفقة الأنجولي شيكو بانزا

3- سداد مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.