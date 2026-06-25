الزمالك يعلن إنهاء قضيتي عمر فرج والجفالي لدى فيفا

الخميس، 25 يونيو 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

عمر فرج - الزمالك

أعلن نادي الزمالك، إنهاء قضيتين من القضايا، صدر بشأنهم أحكام لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد سداد المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية في هذه القضايا.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن إنهاء قضيتي الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق السابق، والتونسي أحمد الجفالي.

تقدر المستحقات المالية المتأخرة لعمر فرج بقيمة مليون و700 ألف دولار

أخبار متعلقة:
الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو الزمالك يعلن إنهاء 3 قضايا لدى فيفا خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الزمالك وعمر فرج على تسوية مستحقاته

أما شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه مع نادي أبها السعودي المقدرة بـ 80 ألف دولار

وأوضح الزمالك أنه في انتظار الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن انتهاء النزاعات الخاصة بهذه القضايا، لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بها بشكل رسمي.

وتقوم إدارة الزمالك بالعمل على إنهاء باقي القضايا، حيث يقوم النادي بإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عنها تباعًا في الأيام المقبلة.

ويتبقى 11 قضية لنادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأنهى الزمالك من قبل القضايا التالية:

1- مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

2- تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا في صفقة الأنجولي شيكو بانزا

3- سداد مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

الزمالك عمر فرج الجفالي
نرشح لكم
الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو رئيس نادي الرياض: أي ناد يتمنى تريزيجيه.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضين لـ بن رمضان.. وهذا هو القرار الأقرب في الجول يكشف تفاصيل تواصل بوجلبان مع الأهلي وموقفه من منتخب تونس.. والخطة البديلة خبر في الجول - إياد العسقلاني على رادار بيراميدز المقاولون العرب يعلن ضم ميدو جابر في صفقة انتقال حر خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع حسام حسن في صفقة انتقال حر ماجد سامي يعلن وفاة تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة وبيراميدز السابق
أخر الأخبار
كأس العالم - موريمي: لقد صنعنا التاريخ لجنوب إفريقيا.. ولدينا الإيمان للفوز في المباراة القادمة 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - صافرة برتغالية تقود مباراة جنوب إفريقيا وكندا 26 دقيقة | في المونديال
الزمالك يعلن إنهاء قضيتي عمر فرج والجفالي لدى فيفا 31 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - موفوكينج: كرة القدم في جنوب إفريقيا تتطور.. وسنقاتل للوصول لأبعد مدى 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - باراجواي تستشهد بطرد ألميرون وتطالب فيفا بتوضيح موقف بيلينجهام 52 دقيقة | في المونديال
تقرير: أونانا يقترب من تمديد إعارته مع طرابزون سبور التركي ساعة | ميركاتو
كأس العالم - مؤتمر بوتر: قوة اليابان في العمل الجماعي وليس بالأسماء 2 ساعة | في المونديال
منتخب إيران: تربطنا مع مصر قواسم ثقافية ودينية.. وأبلغنا فيفا موقفنا من "يوم الفخر" 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية إيفوارية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32
/articles/531860/الزمالك-يعلن-إنهاء-قضيتي-عمر-فرج-والجفالي-لدى-فيفا