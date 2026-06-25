كأس العالم - موفوكينج: كرة القدم في جنوب إفريقيا تتطور.. وسنقاتل للوصول لأبعد مدى

عبر ريليبوهيلي موفوكينج لاعب جنوب إفريقيا، عن إيمانه بقدرات فريقه في الوصول إلى أبعد مدى في كأس العالم 2026.

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في التأهل لدور الـ 32 بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس العالم.

وقال موفوكينج في تصريحات عبر موقع فيفا الرسمي: "سنقاتل للوصول إلى أبعد مدى ممكن، نحن نؤمن حقاً بقدرتنا على تحقيق ذلك؛ سنثق بالله وسنبذل كل ما في وسعنا لنصل إلى ما نريد."

وأكمل "البطولات الدولية هي القمة، وكلاعب في المنتخب الوطني، عليك أن تتطور باستمرار، التحسين المستمر أمر ضروري، سواء كلاعب أو كشخص."

وأضاف موفوكينج "يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي لنستعد للمباراة القادمة؛ فالفشل في ذلك لن يؤدي إلا إلى الهزيمة."

وأكمل "لقد تطورنا في البطولة مباراة تلو الأخرى، وهذا هو الأهم."

وأثنى على تطور جنوب إفريقيا "كرة القدم في بلادنا تتطور موسمًا بعد موسم، هذا الجيل مذهل حقًا، أعتقد أنني ألعب إلى جانب بعض من أفضل اللاعبين في العالم، ومعظمنا يلعب محليًا."

وتابع لاعب أورلاندو بايرتس "نحن نبلي بلاءً حسناً من أجل بلدنا، وعلينا أن نواصل الكفاح من أجله، لأنه إن لم نكافح، فلن يكافح أحدٌ نيابةً عنا، علينا فقط أن نواصل العمل الجاد لرفع مكانة أمتنا على خريطة كرة القدم العالمية."

وأتم "سنقاتل للوصول إلى أبعد مدى ممكن، نحن نؤمن حقاً بقدرتنا على تحقيق ذلك؛ وسنثق بالله ونبذل كل ما في وسعنا لنصل إلى ما نريد."

وحجز بافانا بافانا مقعده في الدور المقبل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المكسيك صاحب الصدارة.

فيما ينتظر منتخب كوريا الجنوبية موقفه من التأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

ودع منتخب التشيك البطولة بعد توقف رصيده عند نقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة الأولى، أمام كندا وصيف المجموعة الثانية في دور الـ 32 من كأس العالم.