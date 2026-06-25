تقرير: أونانا يقترب من تمديد إعارته مع طرابزون سبور التركي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

أندري أونانا

يقترب الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد، من تمديد إعارته لنادي طرابزون سبور التركي.

أندري أونانا

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وكشف الصحفي بن جاكبوس، عن مفاوضات متقدمة بين الناديين لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وقضى أونانا موسمين كحارس أول لمانشستر يونايتد بعد انضمامه من إنتر ميلان في صيف 2023، لكنه ارتكب عددا من الأخطاء المؤثرة، قبل إعارته إلى طرابزون سبور التركي الصيف الماضي.

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وشارك الحارس البالغ من العمر 30 عاما في 31 مباراة مع طرابزون هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، ومن المنتظر عودته إلى أولد ترافورد هذا الصيف مع نهاية الإعارة.

ويخطط يونايتد للتعاقد مع حارس جديد ليكون داعما ومنافسا للامينز، خاصة مع اقتراب رحيل الحارس البديل ألتاي بايندير أيضا.

وكان نائب رئيس طرابزون سبور زيات كافكاس قد أشار مؤخرا إلى صعوبة التعاقد مع أونانا بشكل نهائي.

وقال في تصريحات صحفية: "القيمة التي طلبها مانشستر يونايتد لبيع أندريه أونانا تتراوح بين 45 و50 مليون يورو، ولذلك أوضح رئيس النادي موقف طرابزون سبور وفقا لإمكاناته."

وأضاف: "لا أعتقد أن هذه المعلومات أثرت على أونانا، لأنه يفكر في الاستمرار بأوروبا إذا لم يعد إلى إنجلترا."

وتابع: "عائلته ترى الأمر نفسه. لكن إذا تغيرت الظروف، فقد يتغير الوضع."

وسبق لأونانا أن تألق مع إنتر ميلان وساهم في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2002-2003، لكنه عانى كثيرا منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد طرابزون سبور أندريه أونانا
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