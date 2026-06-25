كأس العالم - مؤتمر بوتر: قوة اليابان في العمل الجماعي وليس بالأسماء

الخميس، 25 يونيو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - مدرب منتخب السويد

شدد جراهام بوتر مدرب منتخب السويد على ضرورة تحسين الأداء الدفاعي، قبل المواجهة المرتقبة أمام اليابان، مؤكدا صعوبة المنافس وقوته الجماعية.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة اليابان صباح الجمعة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في مباريات المجموعة السادسة.

وقال جراهام بوتر في المؤتمر الصحفي: "لا يمكننا الدفاع بالطريقة التي لعبنا بها، علينا تحسين هذا الجانب بشكل واضح".

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وواصل "اليابان قوية على الأطراف، وقوية أيضا في عمق الملعب، نحن نواجه فريقا جيدا جدا، ويجب أن نكون أفضل مما كنا عليه دفاعيا".

وأردف "أي لاعب يشارك يمثل خطورة، الأمر لا يتعلق بالأفراد مع المنتخب الياباني".

وأتم "أعتقد أن أكبر نقاط قوتهم هي العمل الجماعي، لا تعرف من سيلعب أو أين سيلعب، لديهم خطورة جماعية هجوميًا وتنظيم جماعي دفاعيًا، ويجب أن نكون واعين جدًا لذلك".

ويتواجد منتخب السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر منتخبا اليابان وهولندا المجموعة برصيد 4 نقاط ويتواجد منتخب تونس في المركز الأخير بلا نقاط.

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