كوبيه: ريال مدريد يفكر في إعادة شراء نيكو باز تمهيدا لبيعه بسعر أعلى

الخميس، 25 يونيو 2026 - 18:29

كتب : FilGoal

نيكو باز - كومو

كشفـت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك من ريال مدريد لتفعيل بند إعادة شراء لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو باز لاعب كومو، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب إذاعة كادينا كوبيه فإن ريال مدريد يملك خيار استعادة اللاعب مقابل 9 ملايين يورو، بعدما انتقل باز إلى كومو في صيف 2024، مع احتفاظ النادي الملكي بنسبة 50% من حقوقه الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يدرس تفعيل بند إعادة الشراء، تمهيدًا لإعادة بيع اللاعب سواء إلى كومو مجددًا أو استغلاله في سوق الانتقالات مقابل مالي أكبر.

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وأضاف التقرير أن النادي الملكي قد يعرض على كومو إعادة ضم باز مقابل مبلغ يقترب من 60 مليون يورو، مع احتمالية دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب أبلغ ريال مدريد مبدئيًا برغبته في الاستمرار مع كومو خلال الموسم المقبل.

وخاض نيكو باز مع كومو 75 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 17 آخرين.

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