أرسنال يفعل بند شراء هينكابي من ليفركوزن

أعلن نادي أرسنال تفعيل خيار تحويل إعارة المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي إلى انتقال دائم، على أن يسري العقد اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

بييرو هينكابي النادي : أرسنال أرسنال

وكان هينكابي قد انضم إلى أرسنال معارا قادما من باير ليفركوزن، ليصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق خلال الموسم الماضي، مسهمًا في مشوار التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك المدافع البالغ من العمر 24 عامًا في 39 مباراة بمختلف المسابقات، ليُعد أحد ركائز الخط الخلفي، الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وشهد موسمه الأول في شمال لندن ظهوره الأول بقميص أرسنال خلال الفوز خارج الأرض 2-0 على أتلتيك بلباو بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2025، قبل أن يسجل هدفه الوحيد مع الفريق في التعادل خارج الديار أمام ولفرهامبتون في فبراير، وهو الشهر الذي تُوّج فيه بجائزة لاعب الشهر في أرسنال، ثم عاد ونالها مجددًا في أبريل.

وبدأ هينكابي مسيرته الاحترافية في بلاده مع إنديبندينتي ديل فالي، وتدرج في صفوف الناشئين، محققًا لقب كوبا ليبرتادوريس تحت 20 عامًا عام 2020، قبل انتقاله إلى تاييريس الأرجنتيني في أغسطس من العام ذاته.

وفي أغسطس 2021، انتقل إلى ليفركوزن حيث خاض 166 مباراة على مدار أربعة مواسم، وأسهم في التتويج بأول لقب دوري في تاريخ النادي خلال موسم 2023-24 دون أي خسارة.

دوليًا، سبق له قيادة منتخب الإكوادور تحت 17 عامًا، قبل أن يخوض 54 مباراة مع المنتخب الأول، ممثلًا بلاده في أربع بطولات كبرى، من بينها كأس العالم 2026 الجارية حاليا.