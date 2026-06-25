كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم

الخميس، 25 يونيو 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل ضد اسكتلندا

كشف نيمار دا سيلفا نجم البرازيل أنه لم يتمالك دموعه بعدما عاد للمشاركة مع الليساو بعد فترة غياب وصلت إلى 983 يوما.

وشارك نيمار كبديل أمام اسكتلندا في كأس العالم بعد أن غاب المباراتين السابقتين بسبب الإصابة.

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين: "نعم.. كنت أبكي في غرفة خلع الملابس، لم أتمالك دموعي".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا كأس العالم - مدافع المغرب: كنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة أمام هايتي كأس العالم - بونو: لا يجب التفكير في هوية الخصوم.. بل علينا الفوز على أي منافس نواجهه

وأضاف "أحمد الله على أنني تمكنت من مساعدة منتخب بلادي مجددا، أنا في غاية السعادة"

وتابع الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل "غبت لفترة طويلة لذا أصبح الفريق مختلفا الآن، وأنظر إليه حاليا بنظرة جديدة تماما".

وأكمل "أشعر بسعادة بالغة لأني تمكنت من العودة واللعب في كأس العالم بعد كل هذه السنوات".

وعاد نيمار لتمثيل منتخب البرازيل مجددا بعد فترة غياب وصلت إلى 983 يوما.

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وعاد نيمار للمشاركة في المباريات مع منتخب البرازيل بعد غياب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام أوروجواي في 17 أكتوبر 2023.

ومنذ تلك الإصابة لم يلعب نيمار أي مباراة مع منتخب البرازيل.

وبات نيمار رابع برازيلي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم.

وسبق وأن لعب كل من دجالما سانتوس وكافو وبيليه 4 نسخ مع البرازيل.

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

نيمار البرازيل كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا كأس العالم - مدافع المغرب: كنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة أمام هايتي كأس العالم - بونو: لا يجب التفكير في هوية الخصوم.. بل علينا الفوز على أي منافس نواجهه كأس العالم - استمرار غياب حمدي فتحي وعبد المجيد عن مران منتخب مصر كأس العالم - بورو: الهدوء أساس نجاحي.. ومواجهة الكبار تُجبرك على التطور كأس العالم - تأكد غياب نجم جنوب إفريقيا عن لقاء كندا بعد رفض تقليص عقوبته منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية إيفوارية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران
أخر الأخبار
خبر في الجول - زيد قنبر على رادار 4 أندية مصرية 37 ثاتيه | الكرة المصرية
كوبارسي: ألفاريز لاعب فارق ورقابته مهمة شاقة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يفعل بند شراء هينكابي من ليفركوزن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم 46 دقيقة | في المونديال
الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا ساعة | في المونديال
الرياضية: فريق آخر قد يشارك النصر في ملعبه الموسم المقبل ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531849/كأس-العالم-نيمار-لم-أتمالك-دموعي-بعد-المشاركة-في-كأس-العالم