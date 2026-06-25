كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم

كشف نيمار دا سيلفا نجم البرازيل أنه لم يتمالك دموعه بعدما عاد للمشاركة مع الليساو بعد فترة غياب وصلت إلى 983 يوما.

وشارك نيمار كبديل أمام اسكتلندا في كأس العالم بعد أن غاب المباراتين السابقتين بسبب الإصابة.

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين: "نعم.. كنت أبكي في غرفة خلع الملابس، لم أتمالك دموعي".

وأضاف "أحمد الله على أنني تمكنت من مساعدة منتخب بلادي مجددا، أنا في غاية السعادة"

وتابع الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل "غبت لفترة طويلة لذا أصبح الفريق مختلفا الآن، وأنظر إليه حاليا بنظرة جديدة تماما".

وأكمل "أشعر بسعادة بالغة لأني تمكنت من العودة واللعب في كأس العالم بعد كل هذه السنوات".

وعاد نيمار لتمثيل منتخب البرازيل مجددا بعد فترة غياب وصلت إلى 983 يوما.

وتغلب منتخب البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وعاد نيمار للمشاركة في المباريات مع منتخب البرازيل بعد غياب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام أوروجواي في 17 أكتوبر 2023.

ومنذ تلك الإصابة لم يلعب نيمار أي مباراة مع منتخب البرازيل.

وبات نيمار رابع برازيلي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم.

وسبق وأن لعب كل من دجالما سانتوس وكافو وبيليه 4 نسخ مع البرازيل.

حسم منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثلاثية جديدة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط وتفوق بفارق 3 أهداف عن منتخب المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل أمام المغرب في الافتتاح قبل أن يهزم كل من هايتي واسكتلندا بثلاثيتين متتاليتين.

وينتظر منتخب البرازيل ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من هولندا واليابان والسويد وتونس.

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