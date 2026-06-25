الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو

أوضح مصدر بنادي الزمالك أن اتحاد الكرة وافق على طلب النادي بمهلة إضافية في ملف شكواه ضد لاعبه السابق أحمد سيد "زيزو" جناح الأهلي، وذلك في القضية المتعلقة بالطرفين منذ رحيل زيزو عن القلعة البيضاء.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات لـFilGoal.com إن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم وافقت على طلب النادي بمنحه مهلة لمدة أسبوع لتقديم مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات التي يرغب في إضافتها ضمن ملف شكواه ضد زيزو.

وأوضح المصدر أن لجنة شؤون اللاعبين أرسلت خطابًا رسميًا إلى الزمالك يتضمن الموافقة على طلب المهلة، على أن يتقدم النادي خلال الأسبوع المقبل بكافة مطالبه ومستنداته المتعلقة بالقضية.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيقدم ما يثبت وجود مستحقات مالية للنادي لدى اللاعب، إلى جانب المستندات والأدلة التي يستند إليها في مطالبه، بما في ذلك ما يتعلق بالإعلانات التجارية التي شارك فيها اللاعب، فضلاً عن ظهوره في بعض البرامج التلفزيونية.

وأضاف أن النادي سيُرفق كذلك ما يفيد حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية المتأخرة، بما في ذلك مكافآت مشاركته مع الفريق في بعض مباريات بطولة كأس مصر التي توج الزمالك بلقبها موسم 2024-2025، وهو ما يؤكد التزام النادي الكامل واحترافيته تجاه اللاعب حتى بعد رحيله رسميًا.

وشدد المصدر على أن موقف الزمالك واضح منذ البداية، والنادي يدرك حقوقه والتزاماته القانونية بشكل كامل في هذا الملف، مؤكداً أن النادي سيقدم كافة المستندات اللازمة لدعم موقفه، ومن بينها أقوال اللاعب خلال جلسة التحقيق التي خضع لها بمقر النادي في مايو من العام الماضي، والتي يرى الزمالك أنها تتضمن وقائع تدعم موقفه في القضية.

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في صيف 2025 وانضم إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

ويتواجد زيزو حاليا مع منتخب مصر في الولايات المتحدة من أجل خوض منافسات كأس العالم.