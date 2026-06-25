كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة

الخميس، 25 يونيو 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

هدف إسماعيل صيباري - المغرب - البرازيل

شدد إسماعيل صيباري جناح المغرب على ضرورة تفادي الأخطاء أمام المنتخبات الكبرى خلال الأدوار المقبلة من كأس العالم، بعدما تأهل الفريق إلى دور الـ32.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر، عقب فوزه على هايتي 4-2.

وقال الصيباري في تصريحات نلقها موقع البطولة المغربي: "مباريات كأس العالم ليست سهلة، وحتى أمام منتخب هايتي، لقد قدموا كل شيء داخل الملعب".

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وأضاف "المنتخب المغربي منح منافسه بعض الفرص التي سمحت له بالدخول في أجواء المباراة وتسجيل هدفين".

وأكمل "في النهاية، عدنا في المباراة وسجلنا في الشوط الثاني وتمكنا من التغلب عليهم".

وشدد جناح إيندهوفن الذي اقترب من الانتقال إلى بايرن ميونيخ "تكرار مثل هذه الأخطاء قد يكون مكلفا أمام المنتخبات الكبيرة، لا يجب أن يتكرر الأمر أمام المنتخبات الكبيرة".

وأتم "إذا أردت أن تذهب بعيدا في المونديال، فلا يجب أن تنظر إلى المنتخبات الأخرى، بل إلى نفسك وما يمكنك القيام به، وأن تجهز نفسك جيدا".

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.

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