الرياضية: فريق آخر قد يشارك النصر في ملعبه الموسم المقبل

الخميس، 25 يونيو 2026 - 15:22

كتب : FilGoal

الأول بارك - السوبر التركي

تدرس إدارة نادي الدرعية خوض مباريات الفريق خلال الدور الأول من منافسات الدوري السعودي الموسم المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أنَّ إدارة النادي لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن، إذ تواصل دراسة عدد من الخيارات المتاحة قبل اعتماد الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن التنسيق سيجري خلال الفترة المقبلة بين إدارة الدرعية ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل تحديد الملعب واعتماده رسميًّا قبل إصدار جدول منافسات الموسم الجديد.

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ولفت التقرير إلى أن مواجهة الدرعية والنصر ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ستجرى على ملعب الأول بارك في حال اعتماد الملعب مقرًّا لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعدّ الأول بارك الملعب الرسمي للنصر منذ 2020 ولمدة 10 أعوام.

وكان الدرعية ضمن صعوده إلى الدوري السعودي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على العلا في المباراة الفاصلة.

ليحجز مقعده بين أندية الدوري الممتاز الموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف أغسطس المقبل.

النصر الدرعية الأول بارك
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