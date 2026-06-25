كأس العالم - مدافع المغرب: كنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة أمام هايتي

يؤمن رضوان حلحال مدافع المنتخب المغربي بأن الفوز الذي حققه أسود الأطلس أمام منتخب هايتي بنتيجة 4-2 في كأس العالم كان مستحقا.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ 32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس العالم بفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر.

وقال حلحال في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "إنه فوز مستحق، كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة وصعبة للغاية، كما كنا ندرك أن المنافس سيعتمد على الهجمات المرتدة، لذلك عملنا طوال الأسبوع على التحضير لهذا السيناريو ووضع كل ما يلزم للتعامل معه".

وأضاف "بصفتي مدافعا، كنا نتمنى ألا نستقبل أي هدف، لكن ذلك لم يحدث. ومع ذلك، فإن أكثر ما نحتفظ به من هذه المباراة هو العقلية القوية التي أظهرها الفريق وقدرته على العودة في النتيجة وقلب مجريات اللقاء لصالحه".

وتابع: "سنقوم بتحليل الأمور التي قمنا بها بشكل جيد، والأشياء التي يجب تحسينها وتصحيحها. بعد ذلك سنبدأ أسبوعا جديدا من العمل والتركيز الكامل استعداداً للمباراة المقبلة".

وينتظر منتخب المغرب نهاية مباريات الجولة الثالثة لمعرفة منافسه في دور الـ32.

وسجل رباعية المغرب كل من: أشرف حكيمي، وإسماعيل صيباري، وسفيان رحيمي، وجسيم ياسين، فيما أحرز هدفين هايتي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، وويلسون إيسيدور.

وأقيمت المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم بـ26 هدفا.

وتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع البرازيل المتصدر لكن فارق الأهداف لصالح السامبا.